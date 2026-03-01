ブルージェイズの岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ 岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートＳＰ」（午後７時）に出演。本拠地のあるカナダに出発する直前の収録で様々な思いを語った。

今年の１月３日、交渉期限の数時間前にブルージェイズとの契約合意に至った点について、ＭＣの浜田雅功に「ぎりぎりまでかかってた感じですね？」と聞かれると「もともとぎりぎり、２日前ぐらいまではオファーがないから、そういうもんだと思って待っててと言われてました」と回顧した岡本。

「マジで？ （オファーが）なかったらなかったで、そのまま（巨人に）残ってやろうかって感じだった？」と重ねて聞かれると「絶対大丈夫って感じには、ずっと言われてたんですけど。なかったら日本で。（巨人最終戦で）場内１周させられたんですけど」と笑いを誘った。

「（合意の電話が）『来た！』と思ったら、まったく関係ない電話で。今はやめてくれと（思った）」と振り返っていた。

交渉時の代理人・スコット・ボラス氏については「めちゃくちゃ自信にあふれてるというか。でも、こっちは不安なんで。でも、大丈夫やみたいに、めっちゃ自信を与えてくれた」と評価。今回の岡本の契約成立でボラス氏には４億円の報酬が入ったことについて、浜田が「ボラスやなしに、ボッとるな」とギャグをかますと、岡本は「一律（代理人に）５％というのがあって」と苦笑。

契約書については「薄い紙１枚で。サインしろ！みたいな。はい！みたいな感じで。見てなくて、ちゃんと。（ボラス氏に）任せろ！って言われたんで」と正直に話していた。