Northern19、ツアー＜FIVE FLESH＞最終ゲスト発表にHawaiian6、locofrank、dustbox、SHADOWS、OVER ARM THROW、KUZIRAなど11組
Northern19が2月25日にEP『FIVE FLESH』をリリースした。同EPを携えて同日よりスタートした全国ツアー＜Northern19 “FIVE FLESH tour”＞のゲストバンドが最終発表となった。
最終ゲストとして発表されたのは、5月8日の京都公演から6月26日の渋谷WWWXツアーファイナルまでの後半戦だ。KUZIRA、Hawaiian6、locofrank、OVER ARM THROW、SHADOWS、dustboxといったNorthern19と関わりの深いバンド陣が各地で濃密な対バンを繰り広げる。これにて全ゲストが発表となったかたちだ。
■＜Northern19 “FIVE FLESH tour”＞
▼2026年
2月27日(金) 千葉LOOK
w/ SHANK
3月01日(日) F.A.D YOKOHAMA
w/ SHANK
3月20日(金) 神戸 太陽と虎
w/ KNOCK OUT MONKEY
3月27日(金) 仙台 enn 2nd
w/ SHEll’SLEEP
3月29日(日) 八戸 LIVE HOUSE FOR ME
w/ SHEll’SLEEP
4月11日(土) 広島 cave-be
w/ Dizzy Sunfist
4月12日(日) 岡山 CRAZYMAMA 2ndROOM
w/ Dizzy Sunfist
4月16日(木) GUNMA SUNBURST
w/ 39degrees
4月19日(日) 札幌 KLUB COUNTERACTION
w/ GOOD4NOTHING
5月08日(金) KYOTO MUSE
w/ KUZIRA
5月10日(日) 松山 double u-studio
w/ PRAY FOR ME
5月16日(土) 水戸 LIGHT HOUSE
w/ OVER ARM THROW
5月22日(金) 静岡 UMBER
w/ SHADOWS
5月24日(日) 福岡 LIVE HOUSE OP’s
w/ MARIO2BLOCK / POT
5月29日(金) 金沢 van van V4
w/ EGG BRAIN
5月31日(日) 大阪 LIVE HOUSE ANIMA
w/ HERO COMPLEX
6月17日(水) 名古屋 新栄シャングリラ
w/ locofrank
6月19日(金) 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
w/ Hawaiian6
6月26日(金) 渋谷 WWW X
w/ dustbox
▼チケット
前売：￥4,200(+1Drink)
https://w.pia.jp/t/northern19-fiveflesh/
■EP『FIVE FLESH』
2026年2月25日発売
WRIN-029 ￥1,500(＋税)
▼TRACK LIST
1.NO GRAVITY
2.FIND MY WAY
3.DRAMATIC
4.WITH BROKEN HEART
5.EVERGREEN
