Northern19が2月25日にEP『FIVE FLESH』をリリースした。同EPを携えて同日よりスタートした全国ツアー＜Northern19 “FIVE FLESH tour”＞のゲストバンドが最終発表となった。

最終ゲストとして発表されたのは、5月8日の京都公演から6月26日の渋谷WWWXツアーファイナルまでの後半戦だ。KUZIRA、Hawaiian6、locofrank、OVER ARM THROW、SHADOWS、dustboxといったNorthern19と関わりの深いバンド陣が各地で濃密な対バンを繰り広げる。これにて全ゲストが発表となったかたちだ。

　

■＜Northern19 “FIVE FLESH tour”＞
▼2026年
2月27日(金)　千葉LOOK
　w/ SHANK
3月01日(日)　F.A.D YOKOHAMA
　w/ SHANK
3月20日(金)　神戸 太陽と虎
　w/ KNOCK OUT MONKEY
3月27日(金)　仙台 enn 2nd
　w/ SHEll’SLEEP
3月29日(日)　八戸 LIVE HOUSE FOR ME
　w/ SHEll’SLEEP
4月11日(土)　広島 cave-be
　w/ Dizzy Sunfist
4月12日(日)　岡山 CRAZYMAMA 2ndROOM
　w/ Dizzy Sunfist
4月16日(木)　GUNMA SUNBURST
　w/ 39degrees
4月19日(日)　札幌 KLUB COUNTERACTION
　w/ GOOD4NOTHING
5月08日(金)　KYOTO MUSE
　w/ KUZIRA
5月10日(日)　松山 double u-studio
　w/ PRAY FOR ME
5月16日(土)　水戸 LIGHT HOUSE
　w/ OVER ARM THROW
5月22日(金)　静岡 UMBER
　w/ SHADOWS
5月24日(日)　福岡 LIVE HOUSE OP’s
　w/ MARIO2BLOCK / POT
5月29日(金)　金沢 van van V4
　w/ EGG BRAIN
5月31日(日)　大阪 LIVE HOUSE ANIMA
　w/ HERO COMPLEX
6月17日(水)　名古屋 新栄シャングリラ
　w/ locofrank
6月19日(金)　新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
　w/ Hawaiian6
6月26日(金)　渋谷 WWW X
　w/ dustbox
▼チケット
前売：￥4,200(+1Drink)
https://w.pia.jp/t/northern19-fiveflesh/

　

■EP『FIVE FLESH』
2026年2月25日発売
WRIN-029　￥1,500(＋税)
▼TRACK LIST
1.NO GRAVITY
2.FIND MY WAY
3.DRAMATIC
4.WITH BROKEN HEART
5.EVERGREEN

　

