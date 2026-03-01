お花やハートモチーフがかわいい！セガプライズ ディズニー「ミニーマウス」 プラチナムザッカビッグバケット
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は、2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニーマウス」 プラチナムザッカビッグバケットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミニーマウス」 プラチナムザッカビッグバケット
登場時期：2026年2月20日より順次
サイズ：全長約40×40×45cm
種類：全2種（ミニーマウス、ミニーマウス＆デイジーダック）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから「ミニーマウス」デザインのビッグバケットが登場。
おもちゃを収納したり日用品をまとめたり、日常のさまざまなシーンで活躍してくれます。
各面に「ミニーマウス」が描かれた華やかなデザインは、見せる収納としてもおすすめです！
ミニーマウス
それぞれの面に「ミニーマウス」のイラストが入ったビッグバスケット。
お花が添えられたデザインが華やかで、お部屋を明るい印象にしてくれそうな収納グッズです☆
ミニーマウス＆デイジーダック
「ミニーマウス」と「デイジーダック」のツーショットデザイン。
レトロなタッチで淡いカラーリングのふたりがおしゃれで、ハートのモチーフがガーリーな印象を添えています！
「ミニーマウス」デザインの便利な収納グッズが、2つのデザインでラインナップ。
セガプライズのディズニー「ミニーマウス」 プラチナムザッカビッグバケットは、2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
