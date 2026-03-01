セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は、2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニーマウス」 プラチナムザッカビッグバケットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミニーマウス」 プラチナムザッカビッグバケット

登場時期：2026年2月20日より順次

サイズ：全長約40×40×45cm

種類：全2種（ミニーマウス、ミニーマウス＆デイジーダック）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから「ミニーマウス」デザインのビッグバケットが登場。

おもちゃを収納したり日用品をまとめたり、日常のさまざまなシーンで活躍してくれます。

各面に「ミニーマウス」が描かれた華やかなデザインは、見せる収納としてもおすすめです！

ミニーマウス

それぞれの面に「ミニーマウス」のイラストが入ったビッグバスケット。

お花が添えられたデザインが華やかで、お部屋を明るい印象にしてくれそうな収納グッズです☆

ミニーマウス＆デイジーダック

「ミニーマウス」と「デイジーダック」のツーショットデザイン。

レトロなタッチで淡いカラーリングのふたりがおしゃれで、ハートのモチーフがガーリーな印象を添えています！

「ミニーマウス」デザインの便利な収納グッズが、2つのデザインでラインナップ。

セガプライズのディズニー「ミニーマウス」 プラチナムザッカビッグバケットは、2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

