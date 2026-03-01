ふそうへ日野が「中型トラック」供給へ

日野は2026年2月26日、三菱ふそうトラック・バス（以下、三菱ふそう）へ供給する中型トラックの開発に着手したと発表しました。

日野と三菱ふそうは2026年4月1日に経営統合を行い、同日には新たな持ち株会社「ARCHION（アーチオン）」が発足する予定です。アーチオンは、それぞれの親会社であるトヨタとダイムラートラックが25％ずつ、残り50%は一般株主が出資し、日野と三菱ふそうを100%傘下に置きます。

アーチオンの発足に伴い、経営体制のほか車両の開発・調達といった業務が統一化されますが、車両ブランドとしての「日野」「三菱ふそう」はともに存続します。共通の車両プラットフォームから生まれるモデルを両ブランドで展開することにより、開発などのコスト削減を図りつつ、競争力を維持する狙いです。

日野が今回開発に着手したのは、三菱ふそうブランドへOEM供給を行う中型トラックで、2026年内にも生産を開始する計画です。両社はこの施策について、「日野としては車両生産台数の拡大による収益性向上、三菱ふそうとしてはお客様のニーズにお応えできる商品ラインナップの維持とともに経営資源の最適配分」が目的であると共同発表しています。経営統合とは独立した取り組みだということです。

なお両社は2026年2月現在、中型トラックとして日野が「レンジャー」を、三菱ふそうは「ファイター」をラインナップしています。日野レンジャーは、2017年に現行の6代目モデルが日本でデビュー。一方、三菱ふそうファイターは大小の改良を重ねつつ、1992年にフルモデルチェンジした2代目モデルが34年にわたって継続販売されています。