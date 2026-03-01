「妹ちゃん可愛すぎません！？」小芝風花、実妹との顔出しショットを披露！ 「似てる」「想像以上です！」
「妹ちゃん可愛すぎません！？」小芝風花、実妹との顔出しショットを披露！ 「似てる」「想像以上です！」
俳優の小芝風花さんは3月1日、自身のInstagramを更新。実妹との顔出しショットを披露しました。
【写真】小芝風花、実妹とのツーショット！
「姉妹揃って可愛すぎるんだが！？！？？」小芝さんは「えっと、妹ちゃんです」と3枚の写真を投稿。実の妹とのツーショットや俳優・森高愛さんも加わったスリーショットなどを披露し、「妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました お店の名前は『eyelash salon Stella』 頑張って準備してたの見てたから いよいよかぁと 自分ごとのようにドキドキしております 3月5日からオープンなので ご興味ありましたらぜひ」とつづっています。
この投稿にコメントでは「姉妹揃って可愛すぎるんだが！？！？？」「口元とほっぺの辺りがふーたんと似てる」「風花ちゃんの妹ちゃん可愛すぎません！？」「雰囲気が少し似てる気がします」「想像以上です！」「3人とも可愛い〜」「美人姉妹ですね！」と称賛の声が多数寄せられています。
「ふうあいかわいすぎー」2月26日の投稿では、森高愛さんとの島根旅行の様子を披露している小芝さん。浴衣姿で夜の温泉街を散歩する姿などを披露しています。小芝さんの楽しそうな姿にファンからは「ふうあいかわいすぎー」「お二人の旅行は見ていてホッコリします」「楽しんでいる風花ちゃんを見ることができて幸せ」「またまたふうあいコンビで旅行楽しそうですね!」「良い写真〜」「浴衣姿も粋ですね」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト