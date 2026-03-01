【ドバイ＝吉形祐司、エルサレム＝福島利之】米軍とイスラエル軍は１日もイランを攻撃した。

イランからイスラエルへの反撃も断続的に続いている。

イラン赤新月社は２月２８日、国内２４州が攻撃を受け、２００人以上が死亡したと明らかにした。ファルス通信によると、南部ホルムズガン州で攻撃された女子小学校の犠牲者は１４７人に上った。イスラエル軍によると、１日、北西部タブリーズ空港から飛び立とうとしていたイラン軍の戦闘機２機を攻撃し、破壊した。

イスラエル各地には２月２８日夜から３月１日にかけて、イランから断続的に弾道ミサイルやドローン（無人機）が飛来し、空襲警報が鳴り響いた。

大半は、世界最先端の長距離弾道ミサイル迎撃システム「アロー３」などで撃ち落とされた。しかし、１００％迎撃することは技術的に不可能とされ、商都テルアビブの住宅街では、建物にミサイルが着弾した。

救急当局によると、この着弾で５０歳代の女性１人が死亡し、２８人が負傷した。現地からの映像では、建物が炎上した。テルアビブ市によると、市内では４０の建物がミサイルで破壊された。