香港トリプルクラウンシリーズの第2ラウンド、香港ゴールドカップ（G1、芝2000メートル）は1日、シャティン競馬場で6頭で争われ、マクドナルド騎乗のロマンチックウォリアー（セン8＝C・シャム、父アクラメイション）が道中3番手から直線、抜け出して4馬身差V。1月25日の前走スチュワーズカップに続く13度目のG1制覇を飾った。良馬場で勝ち時計は1分59秒77。エンスードが2着、ウイニングウイングが3着に入った。

レース後、シャム師は今後のプランについて「クイーンエリザベス2世カップ（4月26日、シャティン芝2000メートル）に出走し、そこから（史上3頭目の香港3冠制覇が懸かる）チャンピオンズ＆チャターカップ（5月24日、シャティン芝2400メートル）に向かうことになるでしょう」と明言。その上で「もしかしたら来シーズンはサウジカップ（27年2月6日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1800メートル）に行くかもしれない。今は全ての選択肢を残しておきましょう」と思い描いていた。

昨年サウジカップはフォーエバーヤングと歴史に残る名勝負を繰り広げ、首差2着に入っている。

クイーンエリザベス2世カップは22〜24年に3連覇を飾り、昨年はドバイ＆サウジアラビアに遠征したため出走していない。