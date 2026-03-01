フジテレビは１日、４月９日から毎週木曜２５時４５分から放送するＴＶアニメ「淡島百景」のエンディング主題歌が中島美嘉の「光」に決定したと発表した。

中島は「雪の華」「ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ ＳＫＹ」など数多くの楽曲で大ヒットを記録。近年は野外フェスへの出演やアコースティック編成、ロックバンドなど、さまざまなジャンルのライブ活動を精力的に展開し、圧巻のパフォーマンスと表現力で注目を集めており、今年１１月にデビュー２５周年を迎える。中島は今回の決定に際して「この曲には、“迷いながらも、進んだ道の先に必ず光があるよ”“どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい”というメッセージも込めました」と、楽曲への思いを語った。

「淡島百景」は、「青い花」、「放浪息子」を送り出した志村貴子が描く、２０１５年に文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞作を原作とした、歌劇学校青春グラフィティ。舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる、淡島（あわじま）歌劇学校。彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。今を生きる少女たちの、瑞々（みずみず）しく鮮烈（せんれつ）な青春グラフィティー。