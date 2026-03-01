１日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、ＷＢＣ連覇を狙う侍ジャパンがこの日、名古屋から大阪に移動。京セラＤで練習を行ったことを報じた。

フリー打撃が始まると、ドジャース・大谷翔平投手は中堅へ。カブス・鈴木誠也外野手とともに“守備合戦“。フェンス際のフライを軽快にタッチアップ処理の体勢。前方への際どいフライを全力疾走で好捕するなど、リラックスした雰囲気を見せ、満喫していた。ノックの後はこの日から合流したホワイトソックス・村上宗隆、ソフトバンク・近藤健介のフリー打撃にもケージ裏で熱視線を送っていた。

コメンテーターで出演の社会構想大学院大学教授の松江英夫氏は侍ジャパンの強さについて聞かれると「個の強さとチームの和。これが融合できている好循環にあると思う」と分析。

「もともと日本のチームって和を大事にするところがあるんですけど、最近、野球やサッカーもそうですけど、優秀な選手が海外に行って、まさに海外で通用するプロフェッショナルとして個を強く（して）帰ってきて。でも、帰ってきた後にケンカするわけでもなく、個がつぶされるわけでもなく、ちゃんとチームに溶け込んで和を一段上のレベルに高めている。この好循環ができていると、他にないような日本独自の進化だと思います」と説明。さらに「個とチームの和でもって、世界があこがれるような侍ジャパンになってほしいなと思います」と期待していた。