ネイチャーリパブリック毛穴ケア新作♡ブルーアロエシリーズ登場

ネイチャーリパブリックから、大人の毛穴悩みに着目した新スキンケアライン「ブルーアロエ™」シリーズが登場します。ブランドの代名詞ともいえるアロエをベースに開発された新シリーズは、みずみずしい使用感とエイジングケア*³を両立した注目のライン。2026年4月3日（金）より発売され、3月2日（月）からはPLAZA※で先行発売されます。春夏にぴったりの軽やかなアロエケアを、毎日のスキンケアに取り入れてみませんか♡

独自成分ブルーアロエ™とは

ネイチャーリパブリックが開発した独自成分「ブルーアロエ™」は、韓国済州島産の生アロエ*、氷河水¹、ペプチド²を組み合わせた整肌成分です。毛穴まわりをふっくら整え、肌にハリとうるおいを与えます。

従来のアロエシリーズがさっぱりとうるおうスキンケアだったのに対し、ブルーアロエ™シリーズはエイジングケア³に着目。軽やかなテクスチャーでありながら、毛穴ケア⁴とうるおいケアを同時に叶えます。

*アロエベラ葉エキス、アロエベラ葉水

*1 水

*2 トリペプチド－１銅(全て整肌成分)

*3 年齢に応じたお手入れのこと

*4 うるおいケアによる

手軽に使える2アイテム展開

ブルーアロエ ゼリーミスト



価格：2,640円（税込）

ぷるぷるジェルが微細なミストに変化する新感覚ミスト美容液。ブルーアロエ™*²が乾きやすい春夏の肌をしっかり保湿しながら、軽やかな使い心地を実現しています。

化粧水兼美容液として使えるほか、メイク前後のキープミストとしても活躍する便利なアイテムです。

内容量：100mL

ブルーアロエ ポアパッド



価格：3,080円（税込）

拭き取りと部分パックの両方に使える2WAY仕様の毛穴ケア*¹パッド。エンボス面となめらか面のデュアルシートを採用し、用途に合わせて使い分けができます。

AHA³配合で古い角質をやさしくオフ⁴しながら、ブルーアロエ™²と10種のヒアルロン酸⁵が毛穴まわりをふっくら整えます。

内容量：70枚

*ネイチャーリパブリックテスト済み(使用感評価)

*1 うるおいケアによる

*2 アロエベラ葉エキス、アロエベラ葉水、水、トリペプチド－１銅(全て整肌成分)

*3 グリコール酸（整肌成分）

*4 拭き取ること

*5 ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸ジメチルシラノールＮａ、ヒアルロン酸ジメチルシラノール、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ(全て保湿成分)

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。※一部店舗を除く

春夏の毛穴ケアにおすすめ

ブルーアロエ™シリーズは、軽やかな使用感とうるおいケアを両立した春夏にぴったりのスキンケアライン。毛穴が気になりやすい季節も、ひんやり心地よくケアできます。

毎日のスキンケアに手軽に取り入れられるのも魅力♪ネイチャーリパブリックの新しいアロエケアで、なめらかな印象の肌を目指してみてください。