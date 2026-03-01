＜義妹をバカにしてない＞共感したのにとんでもない解釈をされてしまった！義母にも怒られ…結末は
自分が何気なく話したことが、他の人にとって気に障る内容になることもあるでしょう。相手にとっては傷つくことなので、その後でトラブルが起きるなんてこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママも、義弟のお嫁さんとの間に行き違いがあり、少々問題を抱えているようです。こんな相談がありました。
『義弟のお嫁さんが子どもを連れて遊びにきた。私が子どもをおんぶしながら飲み物を用意していたら「私はおんぶしたことないな」「予防接種や買い物も1人で行ったことない」など言われたから、「そうなんだね、1人では大変よね」と共感した。そうしたら「お義姉さんはなんでも1人でこなしているでしょ！ もしかして私が何もできない人間だと思っている！？」と叱られた。「私だって旦那に頼っているよ！」と言ったけど納得しない。そして先ほど、義母から「お嫁さんを小バカにしたんだって？ 謝りなさい」とLINEがきた。義弟のお嫁さんみたいな人には、どういう対応をすればよかったのかな？』
これは手ごわい…どう対応すればよかったのだろう
『なかなか高度な行き違い。何もできないなと思っているのは義弟嫁自身という感じがする。褒められたかったのかな』
『投稿者さんが羨ましいんでしょうね。「人と比べる必要はないですよ」と言って諭してあげましょう』
義弟のお嫁さんが投稿者さんにバカにされたと感じたのは、本人もどこかで同じように感じていたからかもしれません。図星といいますか、投稿者さんにズバリ言われてしまったので反抗した可能性も。投稿者さんへの対抗心がありそうですから、比べる必要はないと話すのも、その場を切り抜ける方法だったのかもしれません。
一方で、子育てを頑張っているのは事実ですから、その努力を褒めてほしかったとも考えられます。普段から子育てをするのは当たり前と思われていると、褒められる機会が少ないでしょう。頑張っていることを認めてほしかったのではないでしょうか。
謝ってしまうのも手
『そんなつもりはなかったんです。すみませんでした。そう謝っておくのもよさそう』
投稿者さんとしては納得ができないかもしれませんが、これ以上トラブルを大きくしたくないなら、謝ってしまうのも手です。義弟のお嫁さんは義母に相談し、義母もLINEを送ってくるくらいですから、2人の苛立ちは大きいのでしょう。この先ずっと揉めることを考えたら、ひとまず丸くおさめた方がよい場合もあるのでしょう。
義弟のお嫁さんとの今後の付き合い方は？
『「バカにしていないけれど、そう受け取られたなら悲しい。育児は大変だと共感したのに、そんな風に受け取られるのなら、もう何を話したらいいかわからない。しばらくは会わないでおきます」と伝える』
義弟のお嫁さんと話すことがあっても、投稿者さんが伝えたいこととは違うように受け止められてしまうようです。それならば、できるだけ接点を持たないようにするのもよさそうですね。今後は家の訪問も遠慮してもらいましょう。
とはいえ親戚として顔を合わせることはあるでしょう。そのような場合は……
『私ならそのまま関わらないようにする。どうしても関わらないといけないときは、誰かと一緒に会う。2人きりになりそうな場合は逃げる』
もし2人きりになりそうなことがあったら、その場を離れるというアドバイスもあります。2人になって会話があると、またどう受け止められるかわかりません。会話をしない状況にすることがポイントかもしれません。
『相槌を打ったりはするけれど、私はずっと黙っていることにしたよ。何言っても気に入らないみたいだから』
今後も親戚として義弟のお嫁さんと話す機会はあるでしょう。例えば、旦那さんと義弟が話しているときに、お嫁さんと投稿者さんが加わるようなことがあっても、何も言わないのが得策になる場合もありそうです。反応をしないと無視しているようになるので相槌は打つとしても、意見は言わないでいるほうがいいのかもしれません。そうすれば、伝えたい内容と違う解釈をされずにすみますね。
急展開！義弟から連絡が…その結果
『先ほど旦那が帰宅し、義弟から連絡がきたとのこと。「妻と母が迷惑をかけてしまって申し訳ないと義姉さん（私）に伝えてほしい」と。旦那はなんのことかわからず義弟に訊ねると、「詳しくは義姉さんに聞いてくれ。でも義姉さんは絶対に悪くないし、妻に謝る必要もないというのは必ず伝えてほしい。フォローはこちらでするから気にしないで」と言われたそう。義弟がそう言ってくれたので、こちらからはアクションをおこさずお任せしようと思う。苦手な人からは何を言われても面白くないというのを念頭に置き、今後も言葉に気を付けつつ、あまり近寄らずに距離を保って接していこうと思う』
事情を知った義弟からは、謝罪の連絡がありました。自分の妻と母がしたことは適切ではなかったと考えているようですね。これでトラブルは解決しそうですが、このようなことがあって義弟のお嫁さんとはわだかまりもあるでしょう。投稿者さんも言葉に注意をしながら、適度な距離を保って付き合うようにするようです。
自分が発した言葉が、相手にどう解釈されるかはわかりません。そのことを頭の片隅に置いて発言することが、良好な人間関係を保つには必要なのかもしれませんね。