中島美嘉、アニメ『淡島百景』ED主題歌「光」担当 PV公開「楽曲も楽しんで」
歌手の中島美嘉が、４月９日放送スタートのテレビアニメ『淡島百景』（フジテレビ 毎週木曜25時45分）のエンディング主題歌「光」を担当することが発表された。中島は「この度、『淡島百景』のエンディング曲を担当させていただけることをとても嬉しく思います。この曲には、“迷いながらも、進んだ道の先に必ず光があるよ”“どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい”というメッセージも込めました。アニメのオンエアが待ち遠しいです！楽曲もあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです」と楽曲への思いを語った。
【動画】中島美嘉の新曲聴ける！公開された『淡島百景』PV
同作は、『青い花』、『放浪息子』を送り出した志村貴子が描く、2015年に文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞作を原作とした、歌劇学校青春グラフィティ。舞台は、舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる、淡島歌劇学校。彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。今を生きる少女たちを描いたストーリー。
また、キャラクタービジュアル第４弾と、第３弾PVが公開。公開されたキャラクタービジュアル弾４弾には、淡島歌劇学校に憧れを抱き入学してきた予科生（よかせい）の仲良しトリオ・明るく人懐っこい性格の小鳥遊紗羅（たかなし・さら／CV.市ノ瀬加那）と、中学時代の人間関係に傷つき、淡島歌劇学校に入学した藤沢江里（ふじさわ・えり／CV.清水理沙）、そして一見物静かだが、情熱を心に秘めている雅楽川静香（うたがわ・しずか／CV.泊明日菜）が描かれている。
また、これまでに発表されたキャラクタービジュアル第１弾〜第４弾をまとめた“キャラクター集合ビジュアル”も同時に解禁。淡島歌劇学校に通う、夢見る少女たちのさまざまな思いが交錯していく本作を表現したビジュアルになっている。
第３弾PVでは、紗羅と江里、静香の仲良しトリオがお互いに鼓舞し合い、夢に向かって葛藤する学校生活の様子や、“舞台に立つ”という夢の“光”を求めてもがく、淡島歌劇学校の生徒たちの葛藤が描かれている。そして、中島が歌うエンディング主題歌「光」の音源も、PV内にて初公開されている。
同作は、『青い花』、『放浪息子』を送り出した志村貴子が描く、2015年に文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞作を原作とした、歌劇学校青春グラフィティ。舞台は、舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる、淡島歌劇学校。彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。今を生きる少女たちを描いたストーリー。
また、キャラクタービジュアル第４弾と、第３弾PVが公開。公開されたキャラクタービジュアル弾４弾には、淡島歌劇学校に憧れを抱き入学してきた予科生（よかせい）の仲良しトリオ・明るく人懐っこい性格の小鳥遊紗羅（たかなし・さら／CV.市ノ瀬加那）と、中学時代の人間関係に傷つき、淡島歌劇学校に入学した藤沢江里（ふじさわ・えり／CV.清水理沙）、そして一見物静かだが、情熱を心に秘めている雅楽川静香（うたがわ・しずか／CV.泊明日菜）が描かれている。
また、これまでに発表されたキャラクタービジュアル第１弾〜第４弾をまとめた“キャラクター集合ビジュアル”も同時に解禁。淡島歌劇学校に通う、夢見る少女たちのさまざまな思いが交錯していく本作を表現したビジュアルになっている。
第３弾PVでは、紗羅と江里、静香の仲良しトリオがお互いに鼓舞し合い、夢に向かって葛藤する学校生活の様子や、“舞台に立つ”という夢の“光”を求めてもがく、淡島歌劇学校の生徒たちの葛藤が描かれている。そして、中島が歌うエンディング主題歌「光」の音源も、PV内にて初公開されている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優