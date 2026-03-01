歌手の森口博子、酒井ミキオがＭＣを務めるＢＳ１１の「Ａｎｉｓｏｎ Ｄａｙｓ」（金曜・後８時）発のライブイベント「Ａｎｉｓｏｎ Ｄａｙｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」が１日、東京・渋谷のＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた。

１年８か月ぶり６度目の開催となる今回はアニメソング界を率いる９組が競演し、それぞれの持ち歌のほか名曲のカバー、また一夜限りのコラボレーションステージでもアニソンファンを魅了した。総立ちの客席に森口は「みんなの手拍子が熱くて、最初から泣きそうになりました」と感無量。「みなさんの拍手と笑顔が大好物です！」と語りかけた。

森口は、先月２７日に８６歳で死去した米歌手のニール・セダカさんの作曲した「機動戦士Ｚガンダム」のオープニング曲「水の星へ愛をこめて」でデビュー。同曲の歌唱後にはセダカさんを追悼し「今回、４０周年アルバムで新曲も書いて下さった。アニソンを愛してくれるみなさまが、一緒に『悲しい』と嘆いてくれることが心に響きました」と振り返った。

森口はかつてＮＨＫの番組でガンダムソング１位に「水の星へ愛をこめて」が選ばれたことを機に、先輩歌手の八神純子に英訳を頼んでツイッター（現・Ｘ）を通じお礼のメッセージを送信。「そうしたら返信が来たんです。『この曲がたくさんの人に愛されていることをうれしく思います。努力を忘れず頑張ってほしい』って。セダカさんに恥じないパフォーマンスを、そしてみなさんを裏切らないよう地に足をつけてやっていけたら」と決意を語った。