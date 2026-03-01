Northern19が、現在開催中の全国ツアー『Northern19 “FIVE FLESH tour”』後半戦のゲストアーティストを公開した。

今回、5月8日の京都公演からファイナルとなる6月26日の渋谷公演までのゲストアーティストとして、KUZIRA、Hawaiian6、locofrank、OVER ARM THROW、SHADOWSら、Northern19と関わりの深いバンド陣が発表された。さらに、ファイナル公演にはdustboxの出演も決定。本発表をもって、リリースツアーの全出演アーティストが明らかとなった。

なお本ツアーは、2月25日にリリースされたニューEP『FIVE FLESH』を携えたもの。2月27日からスタートしており、現在チケットが発売中だ。詳細は公式サイトやチケット販売ページへ。

（文＝リアルサウンド編集部）