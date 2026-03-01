Kroiが、2026年第1弾となるニューシングル「Kinetic feat. INCOGNITO」を3月23日にリリースする。

本作は、1990年代からUKジャズファンク／アシッドジャズシーンを牽引するINCOGNITO（インコグニート）のリーダー Bluey（ブルーイ）によるプロデュース作品。Kroiにとって音楽的なルーツの1つでもあるバンドとの、国境と世代を越えたコラボレーションが実現した。

リリース発表とあわせて、KroiのメンバーとBlueyが共演したキービジュアルも公開。楽曲の詳細は続報にて発表予定とのことだ。

なおKroiは、8月より全国6都市10公演を巡る『Kroi Live Tour 2026 "JUNGLE"』を開催。本ツアーではワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も行われる。対バンアーティストのラインナップについては、後日発表予定。チケットは先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）