台湾、先住民の割合2.7％に　人口も増加　最多はアミ族＝内政部統計

（台北中央社）内政部（内務省）統計処が先月に発表した統計によると、昨年末時点で原住民（先住民）族として登録されている人口は62万9456人で、総人口に占める割合は約2.7％となった。人口、割合ともに増加傾向にあり、10年前に当たる2015年末では人口は約54万7千人、割合は約2.3％だった。



民族ごとではアミ族が最も多く、約23万5千人（37.3％）。次いで、パイワン族が約11万4千人（18.1％）、タイヤル族が約10万3千人（16.3％）と続いた。



県市別では、東部・花蓮県（約9万5千人）、北部・桃園市（約9万人）、東部・台東県（約8万人）の順に多かった。



年齢の中央値は34.9歳で、国民全体の45.7歳より約11歳下回った。



同処は報道資料を通じ、原住民族は台湾の歴史と文化の重要なルーツだと説明。各民族はそれぞれ独自の風俗習慣や部落（集落）構造を有していると紹介した。



（頼于榛／編集：田中宏樹）