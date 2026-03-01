今回の舞台は韓国・華川郡！

参加するのは干し柿祭り！だがその前に、ウォーミングアップとして別の祭りに参加。今回は祭り二本立て！

その祭りは、3週間で130万人が訪れるという大規模なお祭り。早速、祭り会場へ向かう。そこにいたのは、極寒の水の中でヤマメを手づかみする男たち！

「華川ヤマメ祭り」の名物イベント。ヤマメのつかみ取りは、40人の参加者が凍てつく氷水に飛び込み、3分間でヤマメを捕まえるという、韓国屈指のクレイジーイベント！極寒の水中に放たれているヤマメは、およそ60匹。これを素手で捕まえる！

それでは、「華川ヤマメ祭り」開幕！気温マイナス8℃、水温は0℃。お祭り男・宮川、気合いを入れてヤマメを捕まえに向かうも、その冷たさに耐えられず、池から上がってしまう。しかし宮川、覚悟を決めてもう一度挑戦！他の参加者たちは次々とヤマメを捕まえていく。だが宮川、限界。ゆっくりと階段を上がり、完全に凍りついてしまった。

華川郡から車を走らせること4時間。干し柿祭りが行われる永同郡へ。

到着後、早速実戦練習！永同干し柿祭りは、特産品である干し柿の魅力を広く知ってもらうため、3日間にわたって開催される祭り。その中の催しとして行われるのが、「柿の皮むき大会」と「種飛ばし大会」。

まずは皮むきの練習から。使うのは、韓国でポピュラーなI字型ピーラー。使い慣れていないと難しいが、宮川はすぐにコツをつかみ始める。なんと柿1個分の皮を、途切れることなく剥き切った！

続いて種飛ばしの練習。種飛ばしは初開催のため、どのような形式かは不明。とりあえず飛ばしてみると、記録は9m70cm。その後もひたすら練習を続ける宮川。なんと、11m20cmを記録！

そして迎えた祭り当日。名物の干し柿を求め、イベント会場には多くの人が集まっていた。それでは行こう「干し柿祭り」開幕！

まずは柿の皮むき大会。しかし、ここでまさかの事態！使われていたピーラーは、I字型ではなくT字型。昨晩の練習が水の泡に。

出場者は5名。運命のスタート！宮川、他の選手に脇目も振らず、一心不乱に皮をむいていく。そして、皮を切らすことなく圧勝！見事、優勝！

続いて種飛ばし大会。いよいよ宮川の登場！しかし、思うように飛ばず二冠の夢は叶わなかった。

以上、韓国から「華川ヤマメ祭り」と「干し柿祭り」をお送りしました。