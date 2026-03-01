向かったのは、野生生物の楽園・コスタリカ！

今回のスタンプツアー最大の目的はケツァール。美しいエメラルドグリーンの体に、長さ60cmにもなる尾を持つという神秘的な鳥。狙うのは最終日。

初日と2日目は、コスタリカ北部のジャングル地帯でスタンプにできる珍獣を狙う！今回の目標は、とにかく使いやすいスタンプ！

まず見つけたのはハチドリ。狙うはホバリングする姿を動くスタンプにすること。蜜を吸う瞬間、伸ばした舌の撮影に成功。

再び森へ。すると、スタンプにうってつけのカエルを発見！念願のスタンプをゲット！

翌朝、夜中から降り出した大雨。この日は、半分以上のスタンプを狙う予定だった。すると見かねたロッジの方から、思わぬ声かけが！今まさに羽化しようとしているモルフォチョウのサナギを持ってきてくれた。するとサナギに割れ目が。しかし、誰も気づかない…。そしてついに、サナギからモルフォチョウが姿を現した！濡れた羽が乾けば、飛び立つはず。待ち続けること2時間半。ついに飛び立つも、その瞬間をカメラに収めることができず、スタンプにはできなかった。

再び撮れ高がピンチ。雨が降り出す中、森へ。見つけたのは巨大なナナフシ！

そしてようやく雨が止み、運が向いてきた！見つけたのはグリーンイグアナ。さらに、野生では珍しいナマケモノを発見！このあと訪れた保護施設で出会ったのは、生後6か月のナマケモノの赤ちゃん。ここでしか見られない、貴重な姿！

まだまだ撮りたい珍獣スタンプ。川沿いを探すこと1時間。見つけたのは、水上を走ることで知られるバシリスク！

そしていよいよ、世界一美しい鳥・ケツァールを狙う！ケツァールは極めてストレスに弱く、人間が飼おうとするとすぐに死んでしまうため、動物園では見ることができないという。森の奥で、ケツァールが近くに来るのをひたすら待つ。そしてついに、その姿を捉えた！他のギャラリーが帰る中、待つこと1時間半。徐々に手前へと姿を現し、ついに体から尾まで、その美しい全身を見せてくれた。

以上、珍獣ハンターイモトのスタンプツアー・コスタリカ編でした。