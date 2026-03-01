Snow Man公式SNSにて、2月23日に配信リリースされた新曲「オドロウゼ」のLOOK VIDEOが公開された。

動画：どの衣装が好き？「オドロウゼ」LOOK VIDEO

■佐久間大介主演映画『スペシャルズ』主題歌の「オドロウゼ」

メンバーの佐久間大介が主演をつとめる映画『スペシャルズ』主題歌でもある、新曲「オドロウゼ」。

Snow Man公式SNSでは、同曲のMVで着用していた衣装姿のSnow Man9人が闊歩する“LOOK VIDEO”が公開。色とりどりのアイテムを身にまとい、カラフルな重ね着コーデを披露する面々。どれもファッション上級者でないと着こなしが難しそうなスタイルだが、持ち前のスタイルの良さを生かし、見事に着こなすところはさすがSnow Manである。

動画は透明フレームのメガネに白リブニットと山吹色のパンツを合わせ、肩から赤×白ボーダーのトップスをかける渡辺翔太の驚く表情からスタート。

メンバーカラーのオレンジをインナーに取り入れ、全体的なシックな色味でまとめたスカートスタイルの向井康二、黄色のチェックシャツとグレーのチェックスカート、キャップの上からファー付きフードを合わせた古着テイストな深澤辰哉、上下それぞれに様々なカラーリングで目を惹く岩本照、ブルー×オレンジの変形マフラーをポイントにした阿部亮平、メンバーカラーの赤をグローブや腰巻布やシューズに取り入れつつ、セータには“花”を忘れない宮舘涼太、グレーのジャケット×淡いデニムパンツというシンプルコーデながら光沢感あるラメセーターを肩がけし、靴下にもピンクを入れるラウール、袖部分にキュートな表情が描かれたグレーのカーディガンにブルーのトップスをマフラーのように巻いたサングラス姿の目黒蓮、ブルージャージの上から大胆に柄違いのネクタイを何本も巻き、その上からピンクコートを羽織った佐久間大介と、どのメンバーも遊び心満載なコーディネートを披露している。