県内の交通事故について、みていきます。

県警が発表している1年間の交通事故の発生状況によりますと、件数や負傷者の数は減少傾向にあります。

グラフが示す通り、おととしは件数と負傷者の数は、ともに平成以降、最も少なくなりました。

しかし去年は、件数が2451件でおととしよりも35件増加。

負傷者の数は3044人と、61人増えました。

そのうち、半数以上の55％が「交差点」と、その周辺で発生しています。

次いで直線道路は29％、カーブは9％。

事故は “交差点” に集中していることが分かります。

交差点と、その周辺での事故の内訳をみてみます。

「追突」が31％と最も多くなっていて、「出合い頭」や「歩行者が絡む事故」などが続いています。

去年1年間に交通事故が起きた「交差点」をランキング形式でみてみますと、

諫早市の貝津交差点では9件、長崎市の大波止交差点などで7件起きていて、昼夜問わず交通量の多い交差点が、上位にランクインしています。

このほかに諫早市の住宅街や、佐世保市の道路でも出会い頭や右折、左折時の事故が相次いでいます。

事故が集中する「交差点」。

県内で特に事故が多く発生した現場で、運転手が気を付けるポイントを取材しました。

【NIB news every. 2026年2月24日放送より】

■大波止交差点／長崎市

（県警交通企画課 松尾 浩晴 管理官）

「単線ではなくて複数の大きい交差点で車はもちろん歩行者も人通り、観光客も非常に多い交差点」

車と歩行者、さらに路面電車が行き交う長崎市中心部の「大波止交差点」。

（冷川小粹アナウンサー）

「長崎市の大波止です。交差点の中央付近で車同士が衝突したとみられます。一方の車は前方部分が大破し、エアバッグも作動していることから事故の衝撃の大きさが伺えます」

去年12月には、直進してきた車と右折を試みた車が “出会い頭” に衝突する事故がありました。

この事故によるケガ人はいませんでしたが、交通量の多いこの交差点では、去年1年間で7件の事故が発生しました。

そのうち3件が、歩行者が絡む事故です。

（県警交通企画課 松尾 浩晴 管理官）

「安全に右折をするために対向車ばかりに気がいってしまって、気づかずにぶつかる場合がある。また 気づいても右折の場合、スピードが出ていてブレーキを踏んでも間に合わず、歩行者の方とぶつかる事故が結構 多い」

交差点付近には路面電車の停留場もあり、観光客などの利用者も多いことから、多方面への注意力が必要な道路となっています。

歩行者の事故を防ごうと新たな対策も…。

（県警交通企画課 松尾 浩晴 管理官）

「こちらが安全対策の注意喚起の看板。横断歩行者の交通事故の抑止のため、注意喚起の看板を立ててもらった」

建物の陰になり、左折した先の横断歩道が見えないこちらの道路では、スピードを落とさずに交差点に進入する車が多いといいます。

警察は去年2月、新たに看板を設置。

ドライバーに注意を呼びかけています。

■貝津交差点／諫早市

県内で最多となる、9件の事故が発生した諫早市貝津町の「貝津交差点」。

国道と主要地方道が交わるため交通量も多く、南北に走る道路は緩やかな坂になっています。

また 近くに高速道路のインターチェンジもある大きな交差点です。

右折時の接触や、出合い頭の事故が目立ちました。

■大和町交差点／佐世保市

佐世保市の大和町交差点でも、右折車と直進車の接触など、5件の事故が起きています。

いずれも昼夜問わず 交通量の多い交差点で、特にそのような場所では、一瞬の気の緩みが事故につながるといいます。

（県警交通企画課 松尾 浩晴 管理官）

「すべての交通事故の半分以上が、交差点とその付近で起きていることを考えれば、運転者としてさらに注意してハンドルを握る場所ということは間違いない。

交通事故の当事者にならないようにしてほしい」

■県営諫早西部台住宅先交差点／諫早市堀の内町

諫早市の住宅街にある信号機のない交差点では、事故を抑止するための対策が進んでいます。

（荒木 陸 記者）

「事故が相次ぐこの道路では、交差点に進入する前に一時停止を促す路面標示や、道路標識が設置されました」

住宅街から出て、市中心部へと続くこの交差点では、一時停止の標識を見逃してしまう車が多く、事故が相次いでいました。

そのため 警察と道路管理者は、オーバーハング式の道路標識の設置や路面標示の強化などを行い、ドライバーに減速を促しています。

■日見公園西側交差点／長崎市宿町

また 対策の結果が表れる交差点も。

人や自転車の通行量も多く、坂道で見通しが悪いことから、歩行者との衝突事故が多発していた長崎市宿町では、付近住民の要望を受けて、去年4月から一部を通行止めに。

この交差点では、事故が減少傾向にあるということです。

（県警交通企画課 松尾 浩晴 管理官）

「目で見て、どういうふうに対応すべきか考えることで、ほとんどの事故は回避できる “かもしれない運転” をイメージして、不測の事態にも対応できるような慎重さや、より高度な安全確認をしてハンドルを握ってほしい」

事故の半数以上が起こる「交差点」。

一瞬の確認を怠らないことが、命を守ることにつながります。