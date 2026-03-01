ケージの隅で身を寄せ合って震えている姉妹の保護子猫さんたち。3ヶ月後には飼い主さんとの生活にもすっかり慣れ、リラックスした姿を見せてくれるようになったのだとか。動画は6.1万回以上も再生され、「これからも沢山幸せになあれ」「可愛い兄弟ですね❤一緒に暮らせて幸せね!」とのコメントが集まっています。

【動画：人間に怯え、隅で震えていた２匹の保護子猫→３ヶ月経つと…『まるで別猫のような変化』】

保護猫姉妹のお迎え初日

Instagramアカウント「チートイ日記 =姉妹猫の日々=」さまに登場したのは、元野良の姉妹猫チーちゃんとトイツちゃん。飼い主さんと2匹は、保護センターで出会ったのだとか。

お迎え初日、2匹はこれから何が起こるかわからず怖くなったのか、キャリーの隅で震えておびえていたのだそう。チーちゃんは毛を逆立てており、トイツちゃんはチーちゃんの後ろに隠れて固まっていたとのこと。

家猫修行の始まり

お家に到着した後は、ケージに移動しておやつをあげてみることにしたのだとか。ところが、やはりまだ怖かったようで、2匹は口をつけなかったとのこと。ケージの隅で身を固くしていたのだそう。

トイツちゃんは飼い主さんが近づくと、ケージの中からシャーと鳴いて威嚇をしていたとのこと。姉妹一緒とはいえ、初めての場所に戸惑いもあったことでしょう。

3ヶ月後の2匹の姿

お迎えしてから3か月ほど経ったころには2匹はすっかり飼い主さんとの生活に慣れ、リラックスした姿を見せてくれるようになったのだとか。無事に家猫化成功です。

窓際で一緒に横になり、くつろいでいる2匹。トイツちゃんは飼い主さんに頭を撫でてもらうと気持ちよさそうに目を細めていたとのこと。2匹仲良くのんびりと家猫生活を送ってくださいね。

保護猫姉妹の成長の様子は、Instagramで6.1万回以上も再生され、「名前が…麻雀…幸せになってね」「我が家も茶トラ兄弟です♪やんちゃな息子達です」「二人一緒に迎えてもらえたなんて、ほんとにあなた達良かったね。ずっと幸せにね」「キジトラは賢く、やんちゃで甘えん坊で最高です主さまに幸あれ」「可愛い兄弟ですね❤一緒に暮らせて幸せね!主様に感謝です」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「チートイ日記 =姉妹猫の日々=」さまでは、2匹の姉妹猫が少しずつ家猫生活に慣れていく姿がたくさん投稿されています。仲良しな2匹の姿に癒されますよ。

