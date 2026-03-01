名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「dela」の本多もかがこのほど、SPA!デジタル写真集「二人だけの秘密」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。



【写真】果実がこぼれ落ちていますよ！

海辺の家、夜明け前の屋上での秘密の時間。冷えた体をお風呂で温めて……。そんな妄想膨らむグラビアで極上スタイルを披露。表紙では、赤いニットのトップスから、収まり切らないたわわな果実が下からこぼれ落ちている。



ページめくれば、一転して清楚な白ニットと純白のロングスカートを履いて、海辺の家を訪れた瞬間が切り取られている。他にも純白の下に隠していたランジェリー風のインナーを着けて、ベッドの上でくつろぐ姿を魅せ、柔らかそうな曲線美を描いている。また、屋上では自ら花柄ワンピースの裾を持ち上げて、挑発的な表情を浮かべている。



本多は2006年愛知県生まれ。名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動の傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍。“NGなし”で突っ走るグラビア界期待のホープ。



（よろず～ニュース編集部）