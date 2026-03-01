【ブンデスリーガ】ホッフェンハイム 0−1 ザンクトパウリ（日本時間2月28日／プレゼロ・アレーナ）

【映像】神業「4人抜き」ドリブル

ザンクトパウリのMF藤田譲瑠チマが披露したスーパープレーが話題を集めている。4選手をドリブルで抜き去ると、ファンからは「こんな運べたんや」と驚きの声があがった。

日本時間2月28日のブンデスリーガ第24節で、ザンクトパウリはアウェイでホッフェンハイムと対戦した。前節ブレーメン戦でブンデスリーガ初ゴールを記録した藤田譲瑠チマは［3-4-2-1］の右シャドーで先発した。

24歳の日本代表MFは、前半終了間際に球際での粘りから先制ゴールに絡むなど、持ち前のリンクマンとしての質の高さで攻撃を牽引していた。

その中でも特に高いクオリティのプレーだったのが、ザンクトパウリが1ー0とリードして迎えた78分のシーンである。

自陣ボックス手前で相手のクロスボールをカットすると、左サイドのタッチライン際に追いやられた状況からドリブルをスタート。対峙したホッフェンハイムDFヴラディミール・ツォウファルが足を出したタイミングで逆を突いて縦に突破した。

その後もタッチライン際でホッフェンハイムの選手に続々と囲まれたが、狭いスペースをスルスルと抜けて突破。最大4人の選手に囲まれた中でもボールを失わずに前線へと運んだ。

最終的には相手DFに止められてしまったが、スーパープレーの連続でスタジアムを沸かせた。

この場面はSNSでも話題を集め、ファンからは「たまにする完全に相手の虚をついたドリブル、すげぇ上手いのよね」「こんな運べたんや」「チマのプレー好きだなぁ」「こんなドリブルもできたのか」と驚きの声があがった。

藤田の大車輪の活躍もあり、ザンクトパウリが上位のホッフェンハイムに1ー0で勝利。今季初の2連勝を飾り、残留に向けて貴重な勝点3を獲得した。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）