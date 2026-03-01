■2日(月)の全国の天気

沖縄や九州は午前中から雨で、沖縄では雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。夕方以降は四国、夜は中国地方、夜遅くは近畿も雨が降り出す見込みです。関東は雲が広がりやすく、夜はにわか雨があるでしょう。東海や北陸は午前中は晴れますが、午後は次第に雲が増えそうです。北日本は日中晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道は局地的に雪の降る所がありそうです。また、北海道は引き続き、強い北よりの風にご注意ください。

■予想気温

朝の最低気温は、北日本で前日より低くなりそうです。青森は前日より5℃低い-3℃、仙台は前日より3℃低い2℃でしょう。

【最低気温（前日差）】

札幌 -1℃（-1）

仙台 2℃（-3）

東京 7℃（-1）

名古屋 7℃（＋1）

新潟 1℃（-5）

大阪 7℃（±0）

福岡 10℃（＋3）

日中の最高気温は、前日よりやや低い所が多いでしょう。熊本は前日より6℃低い15℃、東京は前日より5℃低い14℃の予想です。

【最高気温（前日差）】

札幌 2℃（±0）

仙台 12℃（±0）

東京 14℃（-5）

名古屋 19℃（-1）

新潟 8℃（-2）

大阪 17℃（±0）

福岡 13℃（-4）

■週間予報

・西日本と沖縄

3日(火)は西日本でまとまった雨となるでしょう。3日(火)の最高気温は大阪や福岡で13℃、鳥取で9℃と、寒くなりそうです。その後、4日(水)から5日(木)にかけては広く晴れますが、6日(金)から7日(土)にかけても広い範囲で雨が降るでしょう。

・東日本

3日(火)は広く雨で、山地を中心に雪となりそうです。関東では3日(火)の夜は、本降りの冷たい雨が降るでしょう。4日(水)は、東海や関東では次第に晴れ間が戻る見込みです。ただ、その後も天気は周期的に変わり、7日(土)は再び広く雨となりそうです。

・北日本3日(火)は太平洋側を中心に雨や雪の降る所があるでしょう。4日(水)から5日(木)にかけては広い範囲で雪や雨が降りそうです。気温は平年並みかやや高い日が多いので、引き続き、積雪が多く残っている所ではなだれにご注意ください。