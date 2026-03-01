突然の体調不良、しかも立てないほどの苦しみに見舞われた。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

救急車は呼んだけれど、自分の体が大丈夫なのか不安。

その時、「私」（愛媛県・40代男性）のところに二人組が来て――。

＜Tさんからのおたより＞

2018年9月に、しまなみ海道を一人でサイクリングしていた時のことです。

9月だったので残暑が厳しく、汗だくになりながらも、すれ違う人と挨拶したり、楽しんで走っていました。

1つ目の島から橋へ上がる途中、ジンワリと胸が苦しくなってきた感じに。ベンチで休んだのですが収まらず、心臓を握られているようでアブラ汗と苦しさで立てなったのです。

ベンチで寝転ぶ私を見つけた男女が...

自分でスマホを取り出して救急車を呼び、ベンチに寝転びました。

救急車か来るまで体がもつのか不安だった中で、男女二人組がたまたま気付いてくれました。

「大丈夫か、どうしたらいいか、救急車呼んだなら付いとったるし、救急も案内したる。横になっとけ」

その後、救急車が来て搬送されました。実は心筋梗塞。今では元気になったのですが、あの時は生きるか死ぬかで、大してお礼も言えず、いまだ心残りです。

あの時、「また元気になって走りに来いよ」と言って頂きましたね。

本当にしまなみ海道で、またお会いして、しっかりとお礼がしたい。

あの二人がいてくれたおかげで助かったと言っても、過言じゃない。本当にありがとうございました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）