歌手の松浦航大が１日、自身のＳＮＳを更新。２月末で所属事務所を退所したことを公表した。

松浦は自身のインスタグラムのストーリーズで、「この度、２０２６年２月２８日をもちまして、所属事務所を円満に退所致しました」と報告。続けて「これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」とファンにメッセージを伝えた。今後については「フリーとしてアーティスト活動を続けていきますので引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

また同日に公式サイトでも退所を報告。「この度、２０２６年２月２８日を以て、ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了となりましたのでお知らせ致します。２０２１年よりお世話になり支えてくださったビクターの皆様、多くの関係者の皆様、また輝かしい歩みを共に応援してくださった多くのファンの皆様に改めて心より感謝申し上げます」と公表した。また「オフィシャルファンクラブ『Ｇｉｒａｆｆｉｃ Ｐａｒｋ』会員の皆様におかれましては、変わらずそのまま継続致しますので引き続き応援を宜しくお願い致します」と伝えた。

松浦は １９９３年１０月２２日、北海道出身。歌ものまね歌唱がテレビやＳＮＳで話題でＳＮＳの総再生回数は４億回以上。フジテレビ系「ものまね王座決定戦 ２０２０」優勝、テレビ東京系「ＴＨＥ カラオケ★バトル」４ 回優勝、日本テレビ系「ものまねグランプリ―ザ・トーナメント２０２２―」優勝、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」史上最高成功率保持者などの実績がある。