「東京マラソン２０２６」（読売新聞社など共催）に出場した兵庫県西宮市の自営業、川下史博さん（５１）は、４４歳でパーキンソン病と診断され、４６歳でフルマラソン挑戦を始めた。

思うように体が動かないことも増える中、憧れの大会を５時間３９分２２秒で完走。「病気になると気が沈んでしまうが、何かに取り組むことで、少し人生が明るくなった」と晴れやかな表情を見せた。

パーキンソン病は、神経伝達物質「ドーパミン」を出す脳内の神経細胞が減ることで発症する。手足の震えや筋肉の硬化、動作が鈍くなるなどの症状がある。

川下さんの母はパーキンソン病と白血病を経て、２０１８年に亡くなった。翌１９年、仕事終わりの時間にリラックスしていても貧乏揺すりが止まらず、母の症状を思い出して診察を受けた。驚きよりも「やっぱり」という思いが先に来た。

足の筋肉のこわばりは次第に左右差が広がり、趣味だったロードバイクのペダルをこぐのが難しくなった。そんな時、友人がランニングに誘ってくれた。

歩くのもつらい時があるのに、勢いを付けて走り出すと足が進んだ。「頑張ればできそうだ」。思い立って月に３００キロを走るようになり、２１年に初のフルマラソンで３時間半を切った。翌２２年には１００キロを走る「ウルトラマラソン」も走りきった。

原動力となっていたのは、「病気に抗（あらが）いたい気持ち」だった。だが病状は次第に進行し、１年半ほど前から、体が言うことをきかないと感じる時が増えてきた。仕事中、周囲から震えや鈍さを指摘されたり、パソコンをうまく打てなくなったり。フルマラソンのタイムも２時間ほど遅くなり、完走できないことも増えてきた。

昨秋、同じ病の人たちでつくるＮＰＯ法人に入った。メンバーごとに症状は違うが、「楽しみながら自分ができることを続けるすばらしさを教えてもらった」。練習方法も工夫をこらす毎日だが、けがをせず、楽しむことを目標にした。

念願の東京マラソンは、完走することが目標だった。満足に脚が動かない中、一歩一歩、前に進んでゴールラインを越えた。

沿道で走りを見守った妻の直子さん（４５）と末娘の結愛ちゃん（１）が、完走後に「無事でよかった、お疲れさま」と出迎えた。川下さんは完走の証しの金色のメダルを直子さんの首にかけ、「応援ありがとう。これからも走っていい？」。直子さんは「もちろん」とほほえんだ。

川下さんは「子どもたちに父親が頑張っている姿を見てもらいたかった。何かにつまずいた時には、自分の走りが力になってくれたら」と願っている。夢は妻と一緒に各地のマラソンに出場すること。「いつまでも走り続けたい」と笑顔で言った。（柏木万里、木村誠）