おひつじ座は「夜がふけるほどパワーアップ」 12星座もっちぃ占い｜3/2〜8

3/2（月）〜8（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：8日（日）は「夜がふけるほどアイデア力がアップ」

牡羊座のあなたは、布団に入ってスマホを手放した瞬間や、シャンプーの最中に、「あ、それだ！」とアイデアの神様が降りてきます。8日（日）は、夜がふけるほどアイデア力がアップします。

買わないと損…そんな感じのプレッシャーに押されてしまいやすいときです。3日（火）は、「限定」「残りわずか」の煽りに踊らされないで。必要なものは、向こうから飛び込んできます☆

🤝 牡牛座：4日（水）は「久しぶりな人から連絡が」

牡牛座のあなたは、「え、誰だっけ？」と一瞬フリーズしちゃうくらい、お久しぶりな人から連絡が来るかも。4日（水）は、アイコンが変わっていても、スルーせずに誰かを確認しましょう☆

これくらいならいいだろうという油断が重なって、気づいたら予算オーバーになりそうです。6日（金）は、可愛い金額の買い物にこそ注意しましょう。

🤝 双子座：5日（木）は「心の声が聞こえてきそう」

双子座のあなたは、誰かが心で思ったのに言わなかったこと。そんな声が聞こえてきそうな1週間です。5日（木）は、人の心を深くまで読むことで、人間関係がよくなります。

7日（土）は、プライベートな時間も仕事のことが頭から離れないことがあるかも。あんまりいつまでも考えすぎても仕方がないのでスパッと気にしないようにしましょう。

🎉 蟹座：8日（日）は「どんなエンタメも心から楽しめる」

蟹座のあなたは、8日（日）がどんなコンテンツも心から楽しむことができる日になりそう。エンタメにかける時間が大きな満足を運んでくれます☆

誰かの言葉に傷ついたとしても、その言葉を信じすぎないでください。3日（火）は、本当は悪意のない言葉から間違えて悪意を読み取ってしまうエラーが起こりやすいときです。

💰 獅子座：7日（土）は「お金の素敵な使い道が見つかる」

獅子座のあなたは、お金に関する新しい価値観が生まれそうな1週間です。特に7日（土）は、ここにお金を使うのが自分らしさなんだと気づくような、素敵な使い道が見つかりそう。

2日（月）は誰かとの約束が急に変更になるなど、日程が不安定になりがちです。ちゃんと正当な事情があるはずなので、イライラする気持ちを表に出さないようにしましょう。

💼 乙女座：3日（火）は「これまでの頑張りが報われる」

乙女座のあなたは、今まで頑張ってきたことが報われる瞬間が来そうなときです。3日（火）は、大きな結果が出るかもしれません。浮かれすぎずに、でも浮かれる準備だけはして、自信満々で挑んでください♪

「〇〇してくれるはず」という思い込みは、お互いを苦しめます。6日（金）は、誰かに期待しすぎず過ごしましょう。期待を手放すと、意外と優しくなれますよ☆

💰 天秤座：7日（火）は「臨時収入をゲットできそう」

天秤座のあなたは、7日（土）に臨時収入やプレゼントをゲットできそうな予感です。それを全部使い切ってしまうことなく、半分は残しておくような工夫をすると、もっとよいことがあるかも☆

5日（木）は、なんとなく選んだコンテンツがまったく面白くないと感じてしまうことがあるかも。たとえ課金したものであっても、時間を優先して諦めるのが◎です。

💼 蠍座：5日（木）は「あなたの勇気がチームを救う」

蠍座のあなたは、今週、とにかく一人で溜め込まないことがテーマです。何か困ったことがあったらすぐに助けを求めてみましょう。5日（木）は、勇気の「ムリです」がチームを救うファインプレーになるかも！

節約をしたい。そういう気持ちが8日（日）には、圧倒的な解像度とともに舞い込んできます。この感覚を信じることでお金を貯めることができるでしょう。

🤝 射手座：4日（水）は「機転を利かせて」

射手座のあなたは、今すぐ行動に移せなかったとしても、長期的に役立つビジョンが頭に舞い降りてくる1週間です。これは絶対、何かになる！ と感じるものがあったら、ちゃんとキープしてください。

微妙な空気に包まれたときに、上手に話題をずらすセンスが求められます。4日（水）は、あなたの機転で雰囲気をどん底から救う必要がありそうです。

🤝 山羊座：4日（水）は「何気ないひと言が心に残る」

山羊座のあなたは、4日（水）の誰かからの何気ないひと言が、妙に心に残りそう。それは褒め言葉かもしれないし、アドバイスかもしれません。心に残ったものは必ず何かのヒントになります♪

7日（土）は自分へのご褒美が多くなりすぎそうな予感です。自分を労うことは大切ですけれど、そのことで後悔したら大切な自分がもっと傷ついてしまうかもしれませんから。

💼 水瓶座：5日（木）は「最高の結果を残せる」

水瓶座のあなたは、5日（木）に仕事の細かな部分にまで神経が行き届いて、最高の結果を残すことができそう。オフィス内のちょっとしたライバルと競うことも、ポジティブな効果がありそう♪

誰かとの温度差を感じて寂しくなることがありそうな予感。こっちは真剣なのに、相手はそうでもない。3日（火）は無理に波長を合わせようとしない潔さが、かえって好印象に♪

💼 魚座：7日（土）は「人生を変える大発見が」

魚座のあなたは、7日（土）に人生を変えるかもしれないような大発見ができるときです。すぐに実行できなくてもいいので、お仕事のアイデアをしっかり練ってください。

他人との間に境界線を引くこと、ときには必要不可欠です。5日（木）は、自分を犠牲にしすぎずにしっかり線引きすることを大切にしてください♪

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X