俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日、第8話が放送され、女優の白石聖（27）が大河初出演ながら初回（1月4日）から好演を披露、序盤を牽引してきた主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の幼なじみ・直（なお）の最期が描かれた。父に許しをもらい、小一郎と祝言を挙げる矢先の悲劇。生と死が隣り合う戦国時代の無情に、涙の視聴者が続出。インターネット上には“直ロス”が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第8話は「墨俣一夜城」。。小一郎（仲野太賀）たちは墨俣へ出陣。しかし、織田信長（小栗旬）の真の狙いは、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、藤吉郎（池松壮亮）は墨俣に砦を築く大作戦に着手。一方、直（白石聖）は小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る…という展開。

直は父・坂井喜左衛門（大倉孝二）と“和解”。小牧へ帰る風車を手にした直と白無垢を背負った弥助が目にしたのは、村人が争う光景。玄太（高尾悠希）は日照り続きのため、村々で水を奪い合う揉め事が絶えない、農民にとっては生死の問題と語っていた。

「危ない、逃げて！」。直は少女をかばい、覆いかぶさる。「怪我、ない？よかった」。弥助は膝から崩れ落ちた。直の背中が真っ赤に染まっている。

小一郎と藤吉郎は無事、生還。変わり果てた直と対面し、小一郎は慟哭した。

直はドラマオリジナルのキャラクターで、白石は2月27日に同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。「あさイチ」や「土スタ」（土曜後1・50）のゲストに招かれる朝ドラや大河のキャストは“退場”が近いという“法則”もあり、SNS上には心配の声が相次いだが、今回も“発動”されてしまった。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）