ビアードパパ苺スイーツ登場♡春限定シュークリーム2種を発売

シュークリーム専門店ビアードパパから、春の訪れを感じさせる期間限定シュークリームが登場します。2026年3月1日（日）より販売される「苺ホワイトチョコシュー」は、華やかな見た目と甘酸っぱい味わいが魅力の春限定スイーツ。今年は桜をイメージした可愛らしいビジュアルにリニューアルされ、季節感たっぷりに仕上がっています。さらに同時発売の新フレーバーも見逃せません。春のおやつタイムにぴったりな味わいを楽しめます♡

苺ホワイトチョコシューが春仕様に

「苺ホワイトチョコシュー」は320円(税込)。販売期間は2026年3月1日（日）～3月31日（火）、全国のビアードパパで販売されます。

サクサク食感のパイシュー生地をミルキーなホワイトチョコでコーティングし、桜の花びらを思わせる桜色フレークをトッピング。春らしい華やかな見た目が印象的なシュークリームです。

中には甘酸っぱい苺クリームがたっぷり詰められており、ホワイトチョコのまろやかな甘さと絶妙に調和します。

春デザインの特別パッケージで提供されるため、ホワイトデーや卒業シーズンの手土産にもぴったりな一品です。

クッキーアンドクリームシューも登場

同日発売の「クッキーアンドクリームシュー」は300円(税込)。販売期間は2026年3月1日（日）～4月30日（木）、全国のビアードパパで販売されます。

バニラ香るクッキーアンドクリームと、ザクザク食感のショコラクッキー生地の組み合わせが楽しめる満足感のある味わいが特徴です。

クリーミーさと香ばしさが重なり、幅広い世代に親しまれるフレーバーに仕上がっています。

春のおやつ時間におすすめ

春限定の苺ホワイトチョコシューは、見た目の可愛らしさと季節感を同時に楽しめる特別なシュークリーム。クッキーアンドクリームシューと一緒に食べ比べするのもおすすめです♪

期間限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春気分を感じられるビアードパパのシュークリームで、ほっとする甘いひとときを楽しんでみてください。