俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日、第8回が放送され、女優の白石聖（27）が大河初出演ながら初回（1月4日）から好演を披露、序盤を牽引してきた主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の幼なじみ・直（なお）の最期が描かれた。父に許しをもらい、小一郎と祝言を挙げる矢先の悲劇。生と死が隣り合う戦国時代の無情に、涙の視聴者が続出。芝居への絶賛や感謝の声も相次ぎ、インターネット上には“直ロス”が広がった。白石からのコメントが到着。「直が亡くなったことは、私自身凄く悲しく、衝撃的でした」と明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第8回は「墨俣一夜城」。。小一郎（仲野太賀）たちは墨俣へ出陣。しかし、織田信長（小栗旬）の真の狙いは、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、藤吉郎（池松壮亮）は墨俣に砦を築く大作戦に着手。一方、直（白石聖）は小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る…という展開。

直は父・坂井喜左衛門（大倉孝二）と“和解”。小牧へ帰る風車を手にした直と白無垢を背負った弥助が目にしたのは、村人が争う光景。玄太（高尾悠希）は日照り続きのため、村々で水を奪い合う揉め事が絶えない、農民にとっては生死の問題と語っていた。

「危ない、逃げて！」。直は少女をかばい、覆いかぶさる。「怪我、ない？よかった」。弥助は膝から崩れ落ちた。直の背中が真っ赤に染まっている。

小一郎と藤吉郎は無事、生還。変わり果てた直と対面し、小一郎は慟哭した。

白石は2016年に女優デビュー。NHKドラマ10「しもべえ」、Amazon Prime Video「私の夫と結婚して」などに出演。初大河はクランクイン（昨年6月）の1カ月前に出演が決まる“緊急登板”だったが、見事に“大役”を果たした。

制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサー（CP）も1月の取材会で「準備期間が短く、ご本人も最初は緊張されていましたが、回を重ねるごとに魅力的になっていますよね。たくさんの反響を頂いて、我々スタッフもうれしい限り。王道の朝ドラヒロインが成長していく姿を見ているような感覚です」と称賛してやまなかった。

――第8回を振り返って。

「とと様（坂井喜左衛門／大倉孝二）と対面するシーンは、とても思い出深いものになりました。小一郎（仲野太賀）藤吉郎（池松壮亮）兄弟に対して高圧的な態度を取るとと様に、複雑な思いを抱えてはいましたが、それでも大切な存在であることは変わりません。小一郎と生きていく決意をしっかり伝えた上で“おまえが幸せなら、それでいい”というとと様の本心を聞けたことは、役を通して自分自身にも深く響きました」

「直が亡くなったことは、私自身凄く悲しく、衝撃的でした。（直が村の）女の子を守った場面は、とと様に幼い頃にかばってもらったシーンと重なり、切ない気持ちもありましたが、最後だからこそ大切にしたいと思って演じました。小一郎の心の中で、直が永遠の味方として、忘れられない存在として、生き続けていてくれたらうれしいです」

――撮影を終え、視聴者へのメッセージ。

「小一郎だったら平和な世の中を作ってくれるに違いないと、直は凄く信じていたと思います。直にとって小一郎は、そういう希望を持たせてくれる存在でした。これから先、小一郎には様々な試練や難題が降り掛かると思いますが、直はきっと見守っているはずです。視聴者の皆さんも物語を楽しみにしつつ、一緒に見守っていただけるとうれしいです」