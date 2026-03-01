明石家さんま、LUNA SEA・真矢さん訃報の裏側明かす 安倍なつみ結婚に通ずる「すごい！」エピソードも
お笑い芸人・明石家さんまが、2月28日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』（毎週土曜 後10：00）に出演し、LUNA SEA・真矢さんを追悼した。
【写真】「まるで翼のよう」INORANが17日に投稿した“青空”の写真
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。
2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。今年2月17日、56歳で亡くなった。
『ヤンタン土曜日』には、モーニング娘。のメンバーが歴代出演しており、「ヤンタンの宣伝部」的な人物が、石黒のマネージャーを務めていたという。そのため、さんまにも真矢さんの訃報は公式発表前に届いており、「冬季オリンピックで皆がワー！と言ってるのを避けて、オリンピックが終わってから発表します」と説明を受けていたという。
「真矢さんがドラムやるんやったらほかもそろえなあかん」と、当時まだ無名だったという山崎育三郎がボーカルで加入。さんまは「それがのちのちなっち（安倍なつみ）の旦那さんになるねん！」と、真矢さんの“引き寄せ”パワーについて触れ、スタジオからは「すごい！」と驚きの声があがった。
【写真】「まるで翼のよう」INORANが17日に投稿した“青空”の写真
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。
2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。今年2月17日、56歳で亡くなった。
「真矢さんがドラムやるんやったらほかもそろえなあかん」と、当時まだ無名だったという山崎育三郎がボーカルで加入。さんまは「それがのちのちなっち（安倍なつみ）の旦那さんになるねん！」と、真矢さんの“引き寄せ”パワーについて触れ、スタジオからは「すごい！」と驚きの声があがった。