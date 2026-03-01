【神奈川県の人気日帰り温泉】「湘南台温泉 らく」は駅近で奥湯河原の名湯が楽しめる。開放的な屋上露天風呂でリラックス
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
※2026年2月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「湘南台温泉 らく」は奥湯河原の源泉を堪能できる駅近の癒やしスポット藤沢市にある「湘南台温泉 らく」は、湘南台駅から徒歩2分という好立地にありながら、奥湯河原の神谷温泉から毎日運ばれる源泉を楽しめる施設です。一番の目玉は、夜空を見上げながら入浴できる屋上の露天風呂。3階の大浴場「奥湯河原の湯」も本格的です。さらには、木の香りが心地よいドライサウナや、20度前後に設定された心地よい水風呂を完備。食事処「約念ダイニング」では、季節のおすすめから定番まで、こだわりのメニューが味わえます。
「湘南台温泉 らく」の口コミは？「湘南台温泉 らく」には以下のような口コミが寄せられています。
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
(文:All About ニュース編集部)