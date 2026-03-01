2026年3月の12星座占いです。仕事、人間関係、恋愛はどうなるのでしょうか。占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が占います。

写真拡大

2026年3月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。

【2026年3月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）

動きながら
修正をかけていく

【2026年3月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）

幸せを再定義
ルートも変更

【2026年3月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）

評価より経験
幸せの種まき中

【2026年3月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）

未来をアップデート
前提を変えてみて

【2026年3月の運勢】しし座（7月23日〜8月22日生まれ）

絆、ご縁、つながりが
動き出す、形になる

【2026年3月の運勢】おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）

観察と分析
それから動く

【2026年3月の運勢】てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）

余裕とゆとり
スキマを作る

【2026年3月の運勢】さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）

遊び過ぎ？
いえ、ベストバランスです

【2026年3月の運勢】いて座（11月23日〜12月21日生まれ）

基本と応用
実力養成タイム

【2026年3月の運勢】やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）

自由気まま
理想の暮らしへ

【2026年3月の運勢】みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）

試運転モード
自分のパターンをつかむ1カ月

【2026年3月の運勢】うお座（2月19日〜3月20日生まれ）

荒波ざぶーん！
よっ、波乗り名人！

占い師＆イラストレータープロフィール

占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。

イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)