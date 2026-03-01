『豊臣兄弟！』ネット悲鳴の衝撃展開「明日の仕事休む」「むごすぎる」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第8回が、3月1日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】衝撃な展開を迎えた重要キャラ
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第8回では、小一郎（仲野）らが墨俣へ出陣。しかし織田信長（小栗旬）の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の1人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。藤吉郎（池松壮亮）は、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く大作戦に挑む。一方、直は小一郎と夫婦になる許しを得るため中村へ戻り、父・喜左衛門（大倉孝二）に必死の思いを伝え、何とか許しを得る。
しかし帰路、直は戦に巻き込まれる。子どもを守るため身を投げ出し、背中に深い切り傷を負う。その後、小一郎らが戻ったときには、すでに息を引き取っていた。直の亡骸を前に、小一郎は「腹減ったわ。直、握り飯作ってくれ」と普段と変わらぬ口調で語りかける。しかし返事はない。やがて「わしは生きとるぞ！わしは約束守ったぞ！」「直！直！起きろ！直、起きてくれ！」と叫び、涙を流す姿が映し出された。戦国の世の非情さと、愛する人を失った男のやり場のない感情が胸を打つ場面となった。
視聴者からは「つらすぎる」「直の最期が壮絶」「小一郎の叫びに涙が止まらない」「日曜の夜に重すぎる展開」「明日の仕事休むわ」「仲野くんの演技が胸に刺さる」「嘘でしょ…幸せになってほしかった」「むごすぎる。来週を見るのが怖い」といった声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。
