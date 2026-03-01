ロシアのプーチン大統領は1日、アメリカとイスラエルの攻撃で、友好国イランの最高指導者ハメネイ師が殺害されたことをめぐり、「人間の道徳や国際法を踏みにじった」と批判しました。

タス通信によりますとプーチン大統領は1日、イラン側に送った弔電の中で、「ハメネイ師と家族が、人間の道徳および国際法のあらゆる規範を露骨に踏みにじる形で殺害された」と攻撃を批判した上で、深い哀悼の意を表しました。

一方で、アメリカを名指しで批判することは避けていて、トランプ大統領への配慮もにじませた形です。

ハメネイ師については、「両国関係の発展に多大な貢献を果たした、卓越した国家指導者として記憶される」と称賛した上で、ハメネイ師の親族やイラン政府、イラン国民に対する「心からの同情と支持」を伝えたということです。

ウクライナ侵攻を続けるロシアは、イランから無人機技術の供与を受けるなど、軍事面での関係を強化していました。

今年に入って、アメリカのトランプ政権による軍事作戦で、南米ベネズエラのマドゥロ前大統領が拘束されたのに続き、中東イランでもハメネイ師が殺害され、プーチン大統領にとっては相次いで友好国のトップを失った形で、外交的な影響力の低下は必至です。