高知競馬の大荒れ決着にＳＮＳが沸いている。

第１４回御厨人窟（みくろど）賞・重賞（３月１日、高知競馬場・ダート１４００メートル、不良）は１日、地元高知の馬１２頭が出走して行われた。勝ったのは、岡村卓弥騎手が騎乗の１１番人気（単勝９３・８倍）のジョウショーホープ（牡６歳、高知・雑賀正光厩舎、父ミッキーロケット）。好位追走の形から、最後の直線で内から鋭い脚で抜け出した。昨秋にＪＲＡから高知に移籍し、９戦目で初勝利。勝ちタイムは１分３０秒５だった。

２着は、ゴール前で鋭く追い込んできた最低１２番人気で単勝２８０・１倍のカツベンケイ（木村直輝騎手）。２４年１１月の仁淀川特別（２着）を最後に連対がなかったが、３０戦ぶりに連対圏に突入した。３番人気のワイドカント（宮川実騎手）が３着に続いた。

ブービー人気と最低人気のワンツーで、配当は万馬券がずらり。３連単５１７万２０１０円を筆頭に、枠連１万６６５０円、馬連１９万５５５０円、馬単３７万９８７０円、ワイド５―９の３万５２０円、２―９の１万３７５０円、３連複３１万５６３０円とビッグ配当が並んだ。

この大荒れ決着に岡村騎手も「３連単もすごい配当がついてるなって」と驚くほど。ＳＮＳ上でも「御厨人窟賞えぐい荒れ方してるな」「１１→１２番人気決着はやばい。なんだこれ」「ジョウショーホープはまだしもカツベンケイ無理や」「エゲツない結果になってる」「最近の高知の重賞 訳分らん荒れ方が多過ぎな気がする」「これ取れた人いる？ 馬券というより事件や」「なんじゃこりゃ ブービー、シンガリ」「御厨人窟賞なんですかこれは笑うしかないわよ」「荒れた 無理ですわ」の声が寄せられていた。