大阪公演が２月２８日に始まった「エリザベート ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ３０ｔｈスペシャル・ガラ・コンサート」。先の東京公演ではミュージカル「エリザベート」日本初演が宝塚歌劇団で幕を開けた１９９６年２月１６日を記念し、２月１６日に「９６雪組モニュメントバージョン」が上演された。元雪組トップスターで女優の一路真輝を筆頭に、高嶺ふぶき、香寿たつき、朱未知留ら初代メンバーによるプレミアムトーク、コンサートが行われた。

日本のミュージカル史だけでなく、演劇史を変えた歴史的な日で、一路は主人公、黄泉の帝王トートを最初に演じたレジェンド。「あのとき、このような日が迎えられるとは思いもしなかった。ここにいられることが奇跡に感じられる」と感慨深げ。３０年前の懐かしい稽古場の様子を伝える映像も流れた。コンサートではこの日出演していないが不可欠な花總まり、轟悠らの登場シーンを初演時の舞台映像を使って“共演”させる巧みな演出で名場面をよみがえらせた。

一路は初演成功の立役者だが、中でも相手役をつとめた花總を「エリザベートを演じる上で、これほどふさわしい人はいない彼女がいたから」とたたえた。そして「宝塚版としてトートを主役に潤色してくださった小池（修一郎）先生を始め、初演時に『成功させる』という目標に向き合ったすべての人々。３０年たっても自分を思い出してもらえるのは、これらの方々のおかげ。こんな人生もあるんですね。感動しています」と感謝の気持ちは尽きない様子だった。「エリザベート」の音楽の生みの親、シルヴェスター・リーヴァイ氏の姿もあった。

◇ライブ配信 トートを演じた麻路さき、姿月あさと、彩輝なおが競演する１５日（正午）をアニヴァーサリー３０周年バーションとして配信。また５日（１７時）の１４年花組スペシャルバージョン（トート・望海風斗）、１４日（１７時）の１８年月組バージョン（トート・珠城りょう）も配信される。