◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第４節 川崎２―２水戸（ＰＫ４―２）（１日・Ｕ等々力）

川崎はＪ１初昇格の水戸を２―２で迎えたＰＫ戦の末に下した。前半終了間際に水戸ＦＷ加藤千尋に２得点を許す苦しい展開となったが、後半３９分にＦＷエリソンのＰＫで１点を返すと、同アディショナルタイムに主将ＭＦ脇坂泰斗のゴールで同点とし、ＰＫ戦で勝利した。

＊ ＊ ＊

執念の同点ゴールを挙げた脇坂は「１点ずつ返していこうということだったが、１点目が（８４分と）時間がかかってしまった。まずは同点に、という思いでプレーしていた。（シーンについて）すっと相手の前に入れた。ＧＫが出てきていたので、ループ気味にうまく決められた」と振り返った。敗色濃厚の展開から２点差を追いつき、ＰＫ勝ち。主将は「チームとして勝ち点３を目指すマインドでいてほしい。今日なんかは（勝ち点）０を２にしたと思っている。そういった意味では良かったのかもしれないが、ホームで先に２点取られてこのようなゲームになってしまうというのは、悔しさを持った方がいい」と指摘。その上で「前節から改善された部分もある。劇的に変わるものではないが、コツコツやりながら成功体験をつかんでいくしかない。もっともっと一人一人が成長していかないといけない」と表情を引き締めた。

後半１７分に３トップを総入れ替えし、勝負に出た長谷部茂利監督は「（前半から）自分たちのいい形はいくつか作れていて、いつもより多かったと思うが、いい流れの時に得点を取る（ことができず）、そういう時に限って、ちょっとしたことで相手にチャンスを与え失点してしまった。時間帯も含めてもったいなかった。（後半）やり続けてどうなるか、選手の色を変えて、それぞれ長所があるので、ゴールに迫ろうと送り出した。それで追いつきＰＫ戦になったが、欲を言えば３点取ってほしかったし、欲を言えば（試合を通して）１点に抑えてほしかったという、そういう試合だった」と総括。苦しんでつかんだ勝ち点２には「このようにならないようにしないといけないが、最後順位に響いてくると思うので、大事な大事な勝ち点２です」と捉えた。