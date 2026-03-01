22/7_the 3rdが名曲を再構築！その第2弾「未来があるから」MV公開スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「22/7」新加入3期生8名による新たなプロジェクト「22/7_the 3rd」が展開中。その第2弾『未来があるから』MVが解禁された。

■「22/7_the 3rd」は「22/7」のさらなる進化を目指して突き進む！

22/7の名曲を新たな解釈で再構築して次世代へと受け継いでいく「the 3rdプロジェクト」。その第2弾となる「未来があるから」は、より疾走感あふれるロックアレンジへと再構築。まだ何者でもない彼女たちの叫びの様な歌声は、曲の持つ“蒼さ”をより一層際立たせ、曲を覆いつくす“葛藤”が、今の彼女たちの魅力を鮮やかに映し出していく。

パフォーマンス面も一新し、振り付けはダイナミックで身体性を強調したものへ。ライブ感あふれる演出が楽曲の世界観をさらに力強く引き立て、これまでの繊細な物語性に加え、強い意志と衝動を感じさせるアプローチを掛け合わせた、「22/7」の新たなフェーズを提示する「未来があるから」となっている。

本楽曲は、2月25日・26日に「SHIBUYA PLEASURE PLEASURE」にて行われた、3期生 定期公演『ナナニジライブ 2026』アンコールにて初披露。会場を大きな熱気に包み込まれた。

新たな解釈で提示される「未来があるから」が、どのような映像表現で描かれるのかにも注目だ。

■22/7_the 3rd 北原実咲 コメント

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「未来があるから」

■【動画】22/7_the 3rd 「未来があるから」MV

■【画像】「未来があるから」場面写真など

■関連リンク

22/7_the 3rd『未来があるから』配信

https://227.lnk.to/Mirai_ga_aru_kara

22/7_the 3rd OFFICIAL SITE

https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/page/3rd_generation-reveal