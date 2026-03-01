アメリカとイスラエルによる攻撃で、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡しました。今後の展開について専門家は、ハメネイ師の死がすぐに現体制の崩壊につながる可能性は高くないとの見方を示しました。

イラン情勢に詳しい慶応義塾大学政策・メディア研究科の田中浩一郎教授は、ハメネイ師の死がイランの現体制存続に与える影響について「体制自体はまだ残っており、イスラム共和国体制のままではないかということからみれば、体制崩壊はまだ序の口ということになる」と述べました。

一方で今後、ハメネイ師の正式な後継者が選ばれたとしても、政治・経済・社会・軍事などの幅広い分野で「ハメネイ師と同じ力量を発揮できるとはなかなか思えない。その点では、体制の先行きに大きな不安が残る」として、体制の弱体化する可能性があるとの見方を示しました。

田中教授はまた、アメリカが直前までイランと核開発をめぐる協議を行っていたにもかかわらず、一方的に攻撃に踏み切ったことについて、トランプ政権が東地中海に原子力空母「ジェラルド・R・フォード」を到達させるまでの時間稼ぎのためだったとの見方を示しました。ハメネイ師の殺害に対するイランによる報復攻撃については、イランに近く世界的な原油輸送のルートにあたるホルムズ海峡で、これまでは各国の船に航行しないよう警告してきたのが、「実際のかたちで攻撃に変えるというオプションも残っている。そこに至るまでどのくらいの時間があるかわからないが、それも視野に入れているだろう」と話しました。