ÀÄ»³¿·¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ¡¦±º°Â¤Ç£³ÅÙÌÜÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡ª¡×¡¡¿·¶Ê¤â¥Á¥ã¡¼¥È£±°Ì¤ÇÂçÀ¹¶·
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦ÀÄ»³¿·¤¬£±Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ¡¦±º°Â»ÔÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç£´ºîÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½÷¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿ÀÄ»³¡£´°Á´¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¸ø±é¤Ç¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿£±£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¡Ê½Ð±é¤·¤¿¡Ëµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¸«¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÀÄ»³¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÄ¿·£Ç£Ï¡ª¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤µ¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢£·Ç¯Á°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Îº°¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼°áÁõ¤Ç¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö½½»°¥ö·î¡×¤ä¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö´Ý¡×¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·¶Ê¡Ö½½»°¥ö·î¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó±é²Î²ÎÍØ¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÄ»³¤Ï¡Ö£²Ç¯¡¢£²ºîÏ¢Â³¤Ç£±°Ì¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¼è¤Ã¤¿£±°Ì¤Ç¤¹¡¢¤À¤«¤éËÍ¤ÎÊý¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ëà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦á¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£