カジュアルを品よく更新。こだわりで選ぶ、大人の【最旬スニーカーガイド】

ワードローブに欠かせないスニーカーこそ、上質な一足で差をつけたいもの。大人の日常にふさわしい、洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた最愛の一足を厳選してご紹介します。

【デミルクス ビームス】カジュアルを上品に昇華。【スペルガ】×【ペリーコ】の“語れる”スニーカー

「スニーカー」各\25,300【ペリーコ×スペルガ】

【スペルガ】の不朽の名作「2750」をベースに【ペリーコ】のエレガンスを宿した特別なスニーカーが登場。履き口に施されたジグザグに波打つカットと、モードな存在感を放つボリュームソールといった細部にまでこだわりが光るデザインが、大人の遊び心をくすぐります。

【アーバンリサーチ】ここでしか出合えない、レトロモダンな究極の「サンバ」

「EXCLUSIVE SAMBA LT」各\17,600【アディダス】

【アディダス】直営店と【アーバンリサーチ】でしか手に入らない、エクスクルーシブな「サンバ LT」が登場。クラシックな佇まいはそのままに、エッジの効いたモダンなディテールにアレンジ。アッパーには、履き込むほどに味が増す上質な天然皮革を採用。シュータンに刻まれたトレフォイルロゴとスリーストライプスが程よいレトロスポーティーなニュアンスを添えます。力強いコアブラックと、柔らかな抜け感を作るコアホワイトの2色展開。

【アーバンリサーチ ドアーズ】日常に寄り添う、究極の機能美。【エイトテンスby ムーンスター】別注

「STUDEN」各\7,700【MOONSTAR × URBAN RESEARCH DOORS】

専門職向けの靴作りで培われた【エイトテンスby ムーンスター】の確かな機能性と【アーバンリサーチ ドアーズ】の現代的な感性が共鳴。上質な風合いの合成皮革にメッシュを組み合わせ、軽やかな見た目と蒸れにくさを両立する定番モデル「スチューデン」をベースに別注カラーが登場。グレーとの配色で足元に都会的なメリハリを生むブラック、アッパーからソールまで同系色で繋ぎ、クリーンで洗練された印象を放つベージュの2色。2本のシューレース付き。

【ロンハーマン】モダンに覚醒した【オートリー】のスニーカー

「AUTRY × Ron Herman - "Windspin" Sneaker 」各\36,300【オートリー】

【オートリー】のアイコンモデル「ウィンドスピン」は、ユーズド加工を施したソフトスエードの質感と洗練されたフラットなシルエットが、大人のこなれ感を演出するスニーカー。【ロンハーマン】限定色として、レザーやシューレースにネイビーを配したブラックと以前の人気カラーを限定復刻したライトブルーがお目見え。

【RHC ロンハーマン】漆黒の究極のミニマリズム。別注「オールスター」が魅せる新境地

【ALL STAR AGED OX for RHC】\14,300【CONVERSE for RHC】

【コンバース】の「オールスター」を【RHC ロンハーマン】が潔いまでのオールブラックにし、どんなスタイリングにも溶け込む万能さと洗練された都会的なムードを両立。高密度ウレタンフォームとラバースポンジを組み合わせたインソールを採用し、抜群のクッション性を実現するだけでなく、シューレースを外しても履けるスリップ仕様にされています。タンラベルとインソールには、【RHC ロンハーマン】とのコラボの証であるダブルネームロゴを配置。ブラックとホワイトの2色が付属しています。

【ビームス ボーイ】シンプル派こそ狙いたい、攻めたレオパードの「スピードキャット」

「スピードキャット レオパード」\16,500【プーマ】※2026年3月上旬発売予定

不動の人気を誇る【プーマ】の「スピードキャット」から、大胆なレオパード柄を纏った新作がお目見え！ シックなブラウンのソールやサイドのラインが全体を引き締め、スポーティなのに都会的でモードな佇まいに。

【ガリャルダガランテ】光沢が導く、ドレスアップスニーカー

「サテンスニーカー」\22,000【2.718】

スタイリッシュなフォルムとエレガントな光沢素材が融合した、品格漂うスニーカー。デザインの異なる2本のシューレースが付属し、気分やボトムスに合わせて付け替えられます。

履き心地もスタイルも妥協しない一足が、日常をより軽やかに。こだわりのスニーカーを相棒に、新しい季節の街歩きを自分らしく歩いてみませんか。

※価格はすべて税込みです