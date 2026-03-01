元ＳＫＥ４８で、４歳長女と１歳長男のママである石田安奈（２９）が１日、ＳＮＳを更新。夫が５２歳の誕生日を迎え、お祝いをしたことを報告した。

石田は１７年にＳＫＥを卒業。２１年に５つの会社を経営する２２歳上（※当時）の男性と結婚した。昨年３月末、家賃１７０万円のマンションから４億円新居（一軒家）に引っ越したばかり。

「昨日はパパの５２歳の誕生日 沢山の友達に囲まれて♡ いつもは２人で誕生日はお祝いディナーだったけど今回はワイン好きな友達と美味しいワイン飲みながらワイワイするのも楽しそうだなと企画してみた 子供達もパーティー楽しんでくれてみんなｈａｐｐｙ」と大きなシャンデリアが輝くゴージャスで広々とした自宅リビングで、パーティを開いたことを明かした。ドンペリニヨンなど高級ワインがずらりと並んだ写真もあり、楽しそうな宴の様子が伝わってくる。

石田は「いつも家族の為に頑張ってくれてありがとう♡ ５０代は健康に気をつけながら長生きしてもらい楽しい思い出沢山作っていこー」とメッセージを送った。