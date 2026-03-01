【WWE】SMACK DOWN（2月27日・日本時間28日／ケンタッキー・ルイビル）

【映像】美人秘書レスラー、バキバキ腹筋が際立つ“腹チラ”衣装

タッグを組む日本人女子レスラーを凌ぐ存在感を放っている“美人秘書”レスラーが、この日も圧巻ボディを見せつけ。美腹筋が際立つ“腹チラ”衣装でファンを魅了した。

日本時間2月28日に放送されたWWE「SMACK DOWN」は、翌日に控えたプレミアムライブイベント「イリミネーション・チェンバー」の前哨戦が各所で勃発。同大会の本戦に出場するアレクサ・ブリスとキアナ・ジェームズは、バックステージで互いの相棒シャーロット・フレアー、ジュリアらを巻き込み挑発合戦で相対した。

本戦に出場できず落ち込む相棒をフォローしながら口論する2人だったが、視聴者は存在感を高めているキアナの衣装に注目。この日も“OL風”とは程遠い短丈のジャケットとパンツルックで登場し、鍛え上げられた美腹筋がチラリと映え、ABEMAで見守ったファンも「釘付けだ」「美人さん」「キアナチェンバーで勝って」「キアナ応援してるぞ」などとコメントが飛び交うなど、着実に人気が高まっているのが見てとれる。

なお「イリミネーション・チェンバー」本戦では惜しくも敗退。それでも、戦うたびに試合内容でも評価を高めており、WWE女子US王座を保持するジュリアを凌ぐ存在感に「裏切りフラグ」が立っているとの声も聞かれる。今後のストーリーにも注目だ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）