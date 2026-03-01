大河ドラマ『豊臣兄弟！』。3月1日の放送回では、いよいよ信長軍による「美濃攻め」が本格始動。秀長たちは墨俣に砦を築く大作戦に着手した。

かつて日本全国に3万から4万ほど存在したとされる城。その大半を占めるのは、峻険な地形を活かした「山城」である。ドラマゆかりの城は“いま”を、古城探訪家の今泉慎一氏が訪ねた。



ドラマ『豊臣兄弟』ゆかりの城跡には何があるのか？ 写真＝今泉慎一

頑固一徹のオヤジ武将ゆかりの城へ

大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、ついに美濃“オヤジ”三人衆が出揃った。稲葉良通(よしみち)、氏家直元、安藤守就。それぞれ国衆（地域密着型の独立勢力）でありつつ斎藤家に従っていた、いぶし銀の3人だ。

当時、50〜60代ながら血気盛んな彼らの行動が、信長の美濃攻めに大きな影響を与える。斎藤家の当主・龍興(よしたつ)を見限り、3人いずれも信長方につくのだ。

美濃三人衆のうち、最も有名なのが稲葉良通。頑固一徹の語源になった、稲葉“一鉄”という異名のほうが知られているかもしれない。大河ドラマでは嶋尾康史さん演じる一鉄オヤジゆかりの城が揖斐(いび)城だ。

一鉄の居城は、岐阜県大垣市の曽根城（岐阜県大垣市曽根町）。ここから十数キロ離れた揖斐城を、一鉄は2度も落としている。1度目は1567（永禄10）年頃、織田方の一軍として。2度目は本能寺の変の翌年、1583（天正11）年で、この時の一鉄は68歳。オヤジどころかおじいちゃんだ。

ちなみに良通より前に、斎藤道三も1547（天文16）年にこの城を落としている。では、幾度も合戦の舞台となった山城を攻略してみるとしよう。

前半は比高の割に優しい山道

揖斐城の比高（麓からの高低差）は180m。三輪神社からも登山道は伸びているが、今回は車で中腹の一心寺まで登り、これで比高は半分くらいになる。

尾根先の平場には、金刀比羅(ことひら)神社も鎮座。なかなかの面積で、ここもあるいは城の一部、出丸だったのかも、と思わせる。

山道へ入る前に、まずは一心寺にお参りしてから。神社仏閣がある際は必ず、手を合わせてから城へと向かうようにしている。願いはいつも同じ、「無事、下山できますように」だ。

ここからの残り比高100mは、山城としては「そこそこきついな」というイメージ。とはいえ登山道が整備されていて歩きやすい。

一心寺の登山口から10分弱。やや急な坂道を折り返しながら登ると──。

次々に姿を現す山城らしい遺構

山城好きなら「キタ！」とテンションが上がる場面。目の前の尾根をよく見ると、明らかに人工的な加工が施されている。いよいよ城域に入ったということだ。

尾根伝いの城端にはたいてい、V字の堀切が掘られている。戦国時代には現在の整備された登山道はなかったはず。尾根を切ることでアップダウンが生まれ、敵の侵入を面倒にさせるのだ。

縄張図で見ると、南曲輪の部分に到達したことになる。

登りながら尾根上に目をやると、スパッと削られた平坦な曲輪群がだんだんに並んでいる。登りきったところを左に曲がると、南の丸。そして目の前に、巨壁が待ち構えていた。

落差は7〜8mはあるだろうか、相当な角度と高低差の切岸だ。石垣に比べると地味だが、人工的に削って角度をつけた切岸は、山城の見どころポイントのひとつ。元々の地形を巧みに活用しているのがまた、心憎い。

急角度の切岸、這うようにして登って振り返る。

山城歩きでは、この「振り返る」が結構ポイント。裏から見るとまるで印象が異なることはよくある。

攻め手と守り手、両者の視点で楽しみたい。「落ちたら死ぬな……」と、スリリングな気分とともに。

驚きの光景はこの後にある

先ほどの縄張図を改めて見てみると、ここは本丸。いきなり到達してしまったのだ。

「あっという間に落城？」と早とちりしてはいけない。城を訪れる人は、本丸や主郭を制しただけで「攻略完了」とみなす人も多いけれど、それは実にもったいない。なぜなら城域はもっと広く、その先に魅力的な遺構が待っているかもしれないのだ。

それにしても、随分と広い曲輪だ。前回訪れた稲葉山城と比べるとまるで異なる。この城には、相当数の兵が籠もれそうだ。奥へと進んでゆくと、やがて北端にたどりつく。そのかたわらにL字の窪みが見える。枡形虎口(ますがたこぐち)だ。

見事な直角の折れにほれぼれする。往時は、この通路の両端に柵や塀を設けていたのだろう。本丸を守る最後の防衛ライン。

だが、見所はこれだけではなかった。枡形虎口の先には、さらなる強烈な遺構が隠れていた。

振り返ればそこに大堀切

虎口を抜けると、目の前には細い土橋。右手は崖っぷちが続いており、左側はズバッと削られた大堀切。幅も深さも充分過ぎる。

先ほどの切岸同様、ここでも振り返ってみると、この場所の突破困難さがよりわかる。

大堀切があるせいで、本丸側は高土塁のように盛り上がって見える。不安定に傾いた土橋を抜け、枡形虎口を突破しないと本丸には侵入できない。

この先も二の丸、三の丸と、合間に小さな段曲輪を挟みながら、本丸同様、縦に長い曲輪が続く。いずれも、本丸と同じぐらいの広さはありそう。その先に小高い山が。出丸だ。

本丸と同じように、出丸も気持ちいいぐらい見晴らしは抜群だ。そして、両側が崖状になっているのがよくわかる。本丸と出丸が城内の二大重要拠点とみていいだろう。

本丸と出丸では景色が異なる。山城では、360度全方向を見晴らせるピークはなかなかない。だから複数の“見張台”を設けて補う。戦国時代にドローンはないのだ。

攻めるべきか攻めざるべきか

出丸までで揖斐城の主要部をほぼ制覇したが、縄張図をみるとまだ他にもいろいろ、気になる遺構がある。三の丸まで引き返し、西の丸曲輪方面へ。

大手門から大手道は、特に目立った遺構はなし。表玄関に当たるのが大手門、そこへのアプローチが大手道のはずだが……。

首を傾げながらたどりついた西の丸曲輪。ごくごく一般的な横長の帯曲輪（主要な曲輪の外側にある付属的な曲輪）だ。崖っぷちを見下ろすと、どうも気になる凹みがある。

山城では「どこまで攻めて、どこで引き返すか」も大事。特にそれが下り坂の先なら尚更だ。攻めすぎて引き返すのに一苦労したり、無駄に時間を浪費することも。気になって足を伸ばしても大した遺構がなかった、という目には度々あっている。

行くべきか、行かざるべきか。結局、下ってみることにする。縄張図上の「大手曲輪」にあたる場所まで降りてみると──。

ここにあったか。隠し砦ならぬ「隠れ遺構」を見つけた時ほど、城巡りでテンションが上がる瞬間はない。

先ほどの大堀切、深さと幅はそこそこだが、かなり短いものだった。それに比べて、これはどうだ。

圧巻の規模。落差も長さも申し分ない。しっかりとした堅固な空堀の姿に、やはり大手はこちらだったのだろう、と思い直す。

断崖直下に待っていた城内一の見どころ

三の丸まで引き返し、逆側の斜面へと小道を降りてゆく。足元は悪く断崖っぷりもスゴい。

そして小道を降りきると、この城で最大の驚きが待ち構えていた。

岩壁に掘られた巨大な井戸。斜面、いや断崖は井戸のあたりだけ黒々とした岩盤になっていて、今も絶え間なく清水が染み出している。実は縄張図にあった「井戸」の文字を目当てにくだってきたのだが、まさかこれほどとは想像していなかった。

はるか十数メートル頭上は二の丸だろう。角度もかなり急なので、滑車と縄と釣瓶を組み合わせて上から直接汲み上げたりしていたのだろうか。想像がふくらむ。

それにしても、あまりに見事な井戸だ。岩盤に抱かれたたっぷりの水量といい、崖っぷち直下のロケーションといい。岩肌から滲み出る清水がまた、いい。

いぶし銀の美濃三人衆の一人、稲葉良通。揖斐城は息子・貞通が城主だった時期があるとか。ということは攻め落とした父・良通が改修した可能性は十分ある。目にしてきた遺構の一部はその名残なのだろうか。そうすると2度目の城攻めの際は、自らとも戦っていたのかもしれない──。

そんなことを脳内で反芻しながら、下山の途についた。

