犬が飼い主に依存しているサイン

しつこく後追いする

家の中を少し移動するだけでも、愛犬が金魚のフンのように後ろをピッタリくっついてくる。トイレやお風呂に入っていると、ドアの前で切ない声を出しながらずっと待っている。

このような姿を見ると「そんなに私のことを必要としてくれているのね！」とますます愛犬がいとおしくなってしまう行動でもありますが、小さな子犬のうちはまだしも成犬になっても後追いがおさまらない場合は要注意。しつこすぎる後追いは犬が飼い主さんに依存している代表的なサインの1つです。

ヤキモチがひどい

ドッグランやドッグカフェに出かけて、飼い主さんが自分以外の犬を撫でたり可愛がったりしていると歯を剥き出して怒るという子もいるでしょう。中には相手が犬や生き物に限らず、ぬいぐるみやスマホ、リモコンなどに対してもヤキモチを焼いてしまうという場合もあるほどです。

ヤキモチを焼くのは独占欲が強い子によく見られる行動ではありますが、相手に危害を加えようとするなど、あまりにもひどい場合には飼い主さんへの依存の影響も考えられます。

お留守番中に問題行動がある

お留守番中に絶え間なく遠吠えや無駄吠えをしてしまう、家具や小物を壊すといった破壊行動がひどい、トイレ以外で排泄してしまうなど、良い子でお留守番ができないのも飼い主さんへの依存が強い子によく見られる特徴です。

飼い主さんへの依存が強いあまり、「飼い主さんがいない」という状況に必要以上のストレスや不安を感じてしまい、それが問題行動となって現れてしまうのです。

飼い主さんと離れていると嘔吐や下痢をしてしまう

上記で挙げた問題行動だけでなく、飼い主さんと離れていたりお留守番をしたりしていると嘔吐や下痢をしてしまうなど、体調不良を起こしてしまうという場合、極度の依存状態に陥っており、「分離不安症」と呼ばれる疾患にまで発展してしまっている可能性があります。

愛犬がストレスなく自分時間を過ごすために

在宅中もあえてかまわない時間を作る

飼い主さんと愛犬の距離感は「付かず離れず」が理想です。そのために大切なのがお互いが「ひとりで過ごす」時間を意識的に設けること。

飼い主さんが同じ部屋にいたとしても、愛犬からの誘いにあえて応じず、愛犬をかまわない時間を意図的に作るようにしましょう。同じ部屋でも、関わらないで過ごせるようになったら違う部屋に行ってみるなど、徐々に距離感を広げるようにしていくと効果的です。

ひとり遊びできるおもちゃやおやつを与える

とはいえいきなりひとりぼっちにされても、犬は何をしていいかわからずに不安になってしまいます。自分時間を上手に過ごす練習として、ひとり遊びができるおもちゃや長持ちおやつを与えてあげましょう。

遊びやおやつに夢中になっていれば、飼い主さんがいなくなったことにも気づかずに過ごせるようになります。

お留守番前にたくさん遊ぶ

どうしてもひとり時間が過ごせない子の場合、最も理想的なのは「お留守番時間を寝て過ごせること」です。寝ているうちにお留守番が終わってしまえば、孤独や不安を感じる暇もありません。

そのためにも大切なのは、お留守番前にたくさん遊んで愛犬の体力を削ることです。長めにお散歩をしたり、ひっぱりっこ遊びなどの体力を使う遊びを思う存分に行って、へとへとの状態でお留守番に突入させましょう。

専門家の手を借りる

分離不安症にまで発展してしまっていると、飼い主さんの判断だけでは健全な状態に戻すことが難しい場合があります。

獣医師やドッグトレーナーなどの専門家に相談し、適切な治療やトレーニングを受けることが解決への近道です。愛犬のためにも恥ずかしがらずに相談しましょう。

まとめ

愛犬の心身の健康のため、そして災害などもしものときに備えるためにも、愛犬がある程度自立していることはとても大切です。

また『犬が飼い主に依存している』ことも問題ですが、その逆で『飼い主が犬に依存している』ことも実は大きなリスクとなりえます。お互いのためにもあるべき距離感を保ち、依存しすぎない健全な関係を築けるように注意しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)