ママの異変に気付いたはちくん

YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」では、柴犬「はち」くんと「いちご」ちゃん、複数の猫たちの賑やかな日々が随時投稿されています。今回ご紹介するのは、ママが体調不良でダウンしてしまったときのはちくんの様子です。

この日もいつものように、はちくんといちごちゃんを散歩に連れ出そうとするパパ。するとはちくんがママの異変に気付いたといいます。ベッドで横たわるママのそばから離れず、ついには座り込んでしまったそう。

以前体調を崩したときに看病してくれたママのために、次はボクが…！そう思っているのかもしれません。一家の長男であるはちくん、優しさと責任感の強さはピカ一だといいます。

体調不良のママが心配…

一度はおやつにつられたものの、ママが見える場所から動かなかったというはちくん。心配な気持ちがこれ以上ないほど伝わってきます。とはいえ、散歩に行かないわけにもいきません。パパはやむなくリビングにいるはちくんにリードを付け、いちごちゃんと一緒に出発したといいます。

散歩後は、おやつをもらいご飯も食べ…いつもの穏やかな時間が流れていたそう。しかし毎朝のルーティンを終えると、はちくんはすぐさまママの元へ…！

ずっとそばで見守ります

具合の悪いママに遠慮しているのか、部屋の入り口で様子をうかがうはちくん。それでもやっぱり心配が勝りました、ママのいるお布団へ行き『大丈夫？』とそっと顔を寄せたのだとか。そんなはちくんをママも優しく受け止めます。

ママに直接触れて安心したのでしょう、少し離れたところからママを見つめるはちくんの姿が。そんなはちくんの気持ちを尊重し、パパもそっと見守っていたといいます。

ママの異変にすぐに気付き、まるで恩返しのようにそばに居続けるはちくん。そこには種別を超えた愛が確かに存在していました。元気になったママとお散歩に行ける日が楽しみなことでしょう。

この投稿には「ママさんの癒しですね」「一番のお薬かも！」「これだからわんこは…」などのコメントが寄せられています。はちくんの癒しパワーもあり、ママの体調は少しずつ回復しているようですよ！

YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」には、北国で暮らすはちくん、いちごちゃん、そして猫たちの穏やかな日々が紹介されています。癒しをもらいたい方は一度覗いてみてくださいね。

