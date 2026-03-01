インフルエンザにかかったお姉ちゃん→なぜか犬が様子を見に行って…愛に満ちた『看病』が尊いと56万再生「なんて優しい子」「大好きなんだね」
家族想いなわんこの姿が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で56万9000回再生を突破し、「なんて優しい子」「大好きなんだね」「マジで泣けちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：インフルエンザにかかったお姉ちゃん→なぜか犬が様子を見に行って…愛に満ちた『看病』】
インフルエンザにかかったお姉ちゃん
Instagramアカウント「iggy_0220」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『イギー』ちゃんの日常を紹介しています。イギーちゃんは、おっとりしていて食いしん坊な男の子だそう。
この日、投稿主さんの娘さんが、インフルエンザになってしまったといいます。頭痛がひどく、ベッドで寝込んでしまったお姉ちゃん…。そんなお姉ちゃんに近づいたのが、イギーちゃんでした。
お姉ちゃんは、感染拡大を防ぐために隔離されていたそうです。そんなお姉ちゃんのことが心配だったのでしょう。イギーちゃんは、ベッドに飛び乗り、お姉ちゃんを心配するような素振りを見せたのです。
看病する犬の姿に感動が止まらない♡
辛そうに咳き込むお姉ちゃんを見て、イギーちゃんは首を傾げていたとか。お姉ちゃんのそばに寄り添い、優しい眼差しで見守り続けてくれたといいます。イギーちゃんの優しさに、お姉ちゃんも心が癒されたのでしょう。そっと手を伸ばして、イギーちゃんを撫でたそうです。
イギーちゃんの看病の甲斐あって、数日後にお姉ちゃんは回復。看病してくれたお礼に、イギーちゃんといっぱい遊んだのでした。家族のことが大好きなイギーちゃん、その愛情と賢さに、思わず感嘆してしまうワンシーンでした♡
この投稿には「イギーちゃんの優しさに泣いた」「イギーちゃんの力は偉大ですね」「こんな可愛い子が見守っててくれたらすぐ治りそう！」などの温かなコメントが寄せられています。
ママのことも大好きなイギーちゃん
別の投稿では、ママのお出迎えをするイギーちゃんの様子も紹介されました。このとき、ママは旅行に行っていたそうです。たった1日の旅行でしたが、ママとの再会にイギーちゃんは大歓喜！！ママが部屋に入ると、特大ジャンプで飛びついたといいます。
飛びつき癖を直さなきゃ…と思ったものの、あまりの喜びように「怒ることができなかった」とママ。大好きな家族との幸せな時間が、イギーちゃんの心を健やかに育んでいるのではないでしょうか♡
イギーちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「iggy_0220」の他の投稿からチェックすることができます！
写真・動画提供：Instagramアカウント「iggy_0220」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。