家族想いなわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で56万9000回再生を突破し、「なんて優しい子」「大好きなんだね」「マジで泣けちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：インフルエンザにかかったお姉ちゃん→なぜか犬が様子を見に行って…愛に満ちた『看病』】

インフルエンザにかかったお姉ちゃん

Instagramアカウント「iggy_0220」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『イギー』ちゃんの日常を紹介しています。イギーちゃんは、おっとりしていて食いしん坊な男の子だそう。

この日、投稿主さんの娘さんが、インフルエンザになってしまったといいます。頭痛がひどく、ベッドで寝込んでしまったお姉ちゃん…。そんなお姉ちゃんに近づいたのが、イギーちゃんでした。

お姉ちゃんは、感染拡大を防ぐために隔離されていたそうです。そんなお姉ちゃんのことが心配だったのでしょう。イギーちゃんは、ベッドに飛び乗り、お姉ちゃんを心配するような素振りを見せたのです。

看病する犬の姿に感動が止まらない♡

辛そうに咳き込むお姉ちゃんを見て、イギーちゃんは首を傾げていたとか。お姉ちゃんのそばに寄り添い、優しい眼差しで見守り続けてくれたといいます。イギーちゃんの優しさに、お姉ちゃんも心が癒されたのでしょう。そっと手を伸ばして、イギーちゃんを撫でたそうです。

イギーちゃんの看病の甲斐あって、数日後にお姉ちゃんは回復。看病してくれたお礼に、イギーちゃんといっぱい遊んだのでした。家族のことが大好きなイギーちゃん、その愛情と賢さに、思わず感嘆してしまうワンシーンでした♡

この投稿には「イギーちゃんの優しさに泣いた」「イギーちゃんの力は偉大ですね」「こんな可愛い子が見守っててくれたらすぐ治りそう！」などの温かなコメントが寄せられています。

ママのことも大好きなイギーちゃん

別の投稿では、ママのお出迎えをするイギーちゃんの様子も紹介されました。このとき、ママは旅行に行っていたそうです。たった1日の旅行でしたが、ママとの再会にイギーちゃんは大歓喜！！ママが部屋に入ると、特大ジャンプで飛びついたといいます。

飛びつき癖を直さなきゃ…と思ったものの、あまりの喜びように「怒ることができなかった」とママ。大好きな家族との幸せな時間が、イギーちゃんの心を健やかに育んでいるのではないでしょうか♡

イギーちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「iggy_0220」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「iggy_0220」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。