犬が『ありがとう』と言っているときにみせる行動５選

犬には『感謝』という概念はありません。これは人間特有の概念だからです。しかし、「嬉しい」「美味しかった」「楽しかったよ」などの感情は抱くので、「ありがとう」に類似した気持ちを相手に伝えることはよくあります。

ここでは、犬たちが「ありがとう」と言っているときにみせる行動をみていきましょう。

1.顔周りを舐める

犬が感謝を伝えるとき、相手の顔周りをぺろっと舐めることが多くあります。これは、犬社会における愛情や感謝を伝える代表的なコミュニケーション方法の1つです。

「楽しかったよ」「嬉しかったよ」という気持ちで顔周りを舐めてくることがありますが、稀に「美味しかったよ」とご飯を与えてくれたことに対する感謝を伝える際は、飼い主の手を舐めることもあります。

2.「フーッ」と深い息を吐く

愛犬が「フーッ」と深いため息を吐いている様子を見ると「何か不満？」「疲れているのかな」と心配に思う人もいるでしょう。しかし、深いため息は、リラックスや満足感を表しています。

「たくさん遊んでもらって楽しかったな」「美味しいご飯がもらえて幸せ」といった気持ちで深いため息を吐いているので、これも「ありがとう」の気持ちを表す行動の1つと言えるでしょう。

3.頭や体をぐりぐりと擦り付ける

犬によっては「ありがとう」と言っているとき、頭や体を相手にぐりぐりと擦り付けるような行動をみせることがあります。直接ふれあうことで愛情や感謝の気持ちを伝えようとしているのでしょう。

他には、隣にやってきてそっと寄り添う行動も「ありがとう」「幸せだよ」という気持ちを表す方法の1つとして考えられます。

4.柔らかい表情で相手を見つめる

愛犬を見ると、こちらを柔らかい笑顔のような表情で見つめていることはありませんか。この様子は、見つめている相手に対して深い愛情を示すとともに「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えているサインです。

犬は誠実で素直な動物なので、何かをしてくれたことに対する感謝だけでなく、日々幸せな気持ちを抱かせてくれることに対する感謝の気持ちをアイコンタクトで突然伝えてくることもあります。

5.しっぽを左右に大きく振る

しっぽが犬の感情を表しているという話は有名です。しかし、しっぽを振っているからといって、必ずしも喜んでいるとは限らないので、しっぽの振り方や犬の動きなどを踏まえて見極める必要があります。

犬が「ありがとう」と伝えているときは、愛情や「嬉しい」という気持ちを抱いているときと似たような動きを見せます。しっぽを左右に、少し高めに大きく振っているときは、ポジティブな感情を相手に向けているサインです。

「遊んでくれてありがとう」「散歩に連れて行ってくれてありがとう」など、楽しかったことや嬉しかったことへの感謝の気持ちを表してくれているのでしょう。

愛犬からの「ありがとう」への正しい対応は？

愛犬から「ありがとう」とサインを送られたとき、飼い主はどのように対応すべきなのでしょうか。

基本的には、愛犬からの愛情表現を穏やかに正面から受け止め、顔周りを撫でてあげたり優しく声をかけてあげたり、笑顔でアイコンタクトを送り返したりすると「こちらこそ」「大好きだよ」という気持ちが伝わりやすいでしょう。

しかし、口周りを舐めてきたときは、細菌感染のリスクもあるので、優しく顔を遠ざけ、別の方法（声かけやスキンシップなど）でこちらから愛情を返してあげてください。「いや！」と激しく拒絶してしまうと心を傷つけてしまうので、あくまで穏やかに落ち着いて距離をとることが重要です。

まとめ

犬が「ありがとう」と言っているときは、今回紹介したような行動で気持ちを伝えてくれることが多いです。しかし、犬によっては独自の方法で愛情や感謝を表現することもあるので、愛犬の普段の行動やタイミングを観察して、気持ちを正しく汲み取りましょう。